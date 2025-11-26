Most már nem csak a levél tárgyát és szövegét nézhetjük meg a beérkező leveleinkről kapott push értesítéseken keresztül az Android rendszerében, hanem a levélhez csatolt fotókat és dokumentumokat is.

A kompakt push-értesítés egy gemkapocs emojival egészíti ki a tárgy elejét, miközben egy kis előnézettel helyettesíti a feladó profilképét. Ha lenyitjuk az értesítést, akkor egy téglalap alakú előnézetben gyorsan áttekinthetjük a csatolmányokat, az e-mail szövege azonban ekkor eltűnik – írja a 9to5Google.

Eközben a Gmail az egyéb mellékleteket is kiemeli, így lehet, hogy egy PDF-ikon jelenik meg a fájl nevének kezdetével. A kompakt értesítési formában a gemkapocs emoji is megjelenik mellette.