Most már nem csak a levél tárgyát és szövegét nézhetjük meg a beérkező leveleinkről kapott push értesítéseken keresztül az Android rendszerében, hanem a levélhez csatolt fotókat és dokumentumokat is.
A kompakt push-értesítés egy gemkapocs emojival egészíti ki a tárgy elejét, miközben egy kis előnézettel helyettesíti a feladó profilképét. Ha lenyitjuk az értesítést, akkor egy téglalap alakú előnézetben gyorsan áttekinthetjük a csatolmányokat, az e-mail szövege azonban ekkor eltűnik – írja a 9to5Google.
Eközben a Gmail az egyéb mellékleteket is kiemeli, így lehet, hogy egy PDF-ikon jelenik meg a fájl nevének kezdetével. A kompakt értesítési formában a gemkapocs emoji is megjelenik mellette.
Régóta követelt funkció érkezik a Gmail-be: imádni fogja, ha sokat rendel onlineKülön fület kapnak az online megrendelésekkel kapcsolatos levelek.
