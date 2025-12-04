A Google anyavállalata, az Alphabet tulajdonolta YouTube szerdán „kiábrándító frissítést” osztott meg több millió ausztrál felhasználóval és tartalomkészítővel, kijelentve, hogy a videós platform napokon belül kizárja a 16 év alatti felhasználókat a fiókjaikból, ésa világon elsőként eleget tesz a tinédzserekre vonatkozó közösségi média tilalmának – írja a Reuters.

A döntés véget vet egy patthelyzetnek az internetes óriás és az ausztrál kormány között, amely kezdetben mentesítette a YouTube-ot a korhatár alkalmazása alól, arra hivatkozva, hogy azt oktatási célokra használják.

„A nézőknek mostantól 16 évesnek vagy idősebbnek kell lenniük ahhoz, hogy bejelentkezzenek a YouTube-ra” – áll a cég közleményében.

Ez egy kiábrándító frissítés. Ez a törvény nem fogja betartani az ígéretét, miszerint biztonságosabbá teszi a gyerekek netezését online, sőt, valójában kevésbé fogja biztonságossá tenni az ausztrál gyerekek helyzetét a YouTube-on

– fűzték hozzá.

Az ausztrál tilalmat más joghatóságok is szorosan figyelemmel kísérik, hasonló életkoron alapuló intézkedéseket fontolgatva, ami potenciális globális precedenst teremthet a legnagyobb platformok mögött álló, többnyire amerikai technológiai óriások számára.

Az ausztrál kormány szerint az intézkedés a platformokkal szembeni, azon egyre növekvő bizonyítékaira adott válasz, amelyek szerint nem tesznek eleget a gyermekek káros tartalmaktól való védelme érdekében.

A YouTube közölte, hogy

december 10-től minden 16 év alatti felhasználót automatikusan kijelentkeztetik a fiókjából, ami azt jelenti, hogy többé nem tudnak feliratkozni, lájkolni vagy hozzászólni a bejegyzésekhez, noha kijelentkezve is megtekinthetik a tartalmakat.

Ez azt jelenti, hogy jövő szerdától a kiskorú tartalomkészítők sem jelentkezhetnek be és nem tehetnek közzé bejegyzéseket a felületen. Azt azonban a YouTube nem árulta el, hogyan is ellenőrzi valakinek az életkorát.