A YouTube július 22-től érvényes szabályozása szerint 16 éven aluliak már csak felnőttek részvételével közvetíthetnek élő tartalmakat – írja a Mediafuture.

Ez azt jelenti, hogy az alkotónak legalább 16 évesnek kell lennie ahhoz, hogy élőben közvetíthessen a YouTube-on. Ezenkívül a 13–15 évesek részvételével készült, nem láthatóan felnőtt kíséretében végzett élő közvetítéseknél letilthatjuk az élő csevegést, és a fiók ideiglenesen elveszítheti az élő csevegéshez és más funkciókhoz való hozzáférését. Felhívjuk figyelmedet, hogy a jövőben tervezzük az ilyen élő közvetítések eltávolítását, és az érintett fiók ideiglenesen elveszítheti az élő közvetítés lehetőségét

– olvasható a YouTube súgójában. Amennyiben nem bizonyítható, hogy nagykorú személy tevénykedik az élő műsoroknál, úgy korlátozhatnak bizonyos funkciókat, sőt, akár a csatorna felfüggesztését vagy törlését is jelentheti a kihágás.

A videómegosztó webhely azt is előírta, hogy pontosan mi számít hozzájárulásnak:

„A felnőttnek láthatóan jelen kell lennie, és ugyanolyan mértékben részt kell vennie az élő közvetítésben, mint neked, hogy tudjuk, együttműködsz vele".

Így nem elég csupán egy nagykorú felhasználót regisztrálni a csatornához, mint szerkesztő, hanem ténylegesen be is kell vonni a tartalomgyártásba. Az új szabályozással a YouTube a 16 éven aluliakat a felnőtt és a Kids tartalomgyártók közé sorolta be.

A TikTok Lite miatt brutális bírságok elé néz a ByteDance Az közösségi platform üzemeltetője nem hozott kockázatcsökkentő intézkedéseket a gyermekek védelmére. A TikTokon nem állnak rendelkezésre hatékony életkor-ellenőrző mechanizmusok. Bővebben >>>