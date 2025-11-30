Norvégia 2 ezermilliárd dolláros vagyonalapja, a GPFG a Microsoft egyik legnagyobb részvényese, és most jelezte, hogy több kérdésben is szembe fog menni a vállalatvezetés álláspontjával a december 5-i közgyűlésen.

A norvégok ugyanis támogatják azt a részvényesi indítványt, amely arra kötelezné a Microsoftot, hogy nyilvános jelentést készítsen a működése során felmerülő emberi jogi kockázatokról, különösen azokban az országokban, ahol az állami környezet aggályosnak számít. A cég vezetése ezt nem tartja indokoltnak, és arra kérte a befektetőket, hogy szavazzanak a javaslat ellen.

A GPFG szerint viszont egy ekkora vállalatnak kötelessége átláthatóan beszámolni arról, hogy milyen társadalmi kockázatokkal jár a jelenléte bizonyos országokban, mivel ezt nem lehet a szőnyeg alá söpörni.

A norvég alap emellett azt is jelezte, hogy nem támogatja Satya Nadella újraválasztását az igazgatótanács élére, és a javadalmazási csomagját sem tartja elfogadhatónak. Az állami befektetők szerint az amerikai technológiai cégeknél jellemző több tízmillió dolláros fizetések már túlzóak, és erősebb, hosszabb távra szóló részvényalapú ösztönzőkre lenne szükség.

A GPFG jelenleg a Microsoft mintegy 1,35 százalékát birtokolja (ez június végén körülbelül 50 milliárd dollárt ért), így a norvég alap a cég nyolcadik legnagyobb részvényesének számít. Bár önmagában nem döntő a szavazata, az jelentősége annál erősebb, mivel a szuverén alapok egyre határozottabban kérik számon a vállalatokon a társadalmi felelősségvállalást és a nagyobb átláthatóságot - írja a Reuters.