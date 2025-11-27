A világ legkisebb szuverén állama, a Vatikán szerdán közzétett, 2022 óta első költségvetési jelentésében arról számolt be, hogy összességében 1,6 millió eurós költségvetési többletet ért el, szemben a 2023-as 51,2 millió eurós hiánnyal.
- hatalmas ingatlanportfóliójából származó bevételekre,
- a vatikáni múzeumokba szóló jegyek eladásából,
- és a hívek adományaiból támaszkodik
Az adományok 2015 és 2019 között majdnem negyedével estek vissza, és ez a tendencia még évekig érezhető volt. A Szentszéket ráadásul súlyosan érintette a Covid-járvány, ami a turizmus összeomlásához vezetett. A kínos helyzet ellenére a katolikus egyháznak nyújtott adományok tavaly kismértékben, mintegy 7,6 milliárd forint értékben emelkedtek.
Megválasztása után Leó amerikai stílusú adománygyűjtő akciót indított promóciós videókkal, QR-kódokkal és online fizetési lehetőségekkel, hogy visszanyerje a hívek bizalmát. Emellett átszervezte azt az adománygyűjtő bizottságot, amelyet Ferenc pápa betegágyából hozott létre, és hatályon kívül helyezte azt a rendeletet is, amely minden vatikáni vagyont egyetlen intézmény, a Vatikáni Bank felügyelete alá vont volna. A cél világos: stabilabb, transzparensebb és hosszú távon fenntartható pénzügyi működés kialakítása – számolt be róla a Financial Times.
Több püspökség élén is változás jöhet nyugdíjazással, megfiatalítaná az egyházat Leó pápaAz olaszországi Assisibe látogató katolikus egyházfő az olasz püspöki kar előtt kijelentette: „A megújulás szükséges az evangelizáció kihívásaihoz”.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!