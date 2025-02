Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Washingtonba utazik. Donald Trump amerikai elnökkel aláírja azt a megállapodást, amely lehetővé teszi az Egyesült Államok számára, hogy támogatásáért cserébe részesedjen a háború sújtotta ország természeti erőforrásaiból.

Íme a megállapodás kulcselemei a Bloomberg által megszerzett tervezet szerint.

Az Egyesült Államok és Ukrajna létrehozza az Újjáépítési Befektetési Alapot, amely mindkét ország közös tulajdonában és kezelésében áll. Az alap tulajdonjogának és működésének részleteit külön dokumentumokban határozzák meg.

Ukrajna a természeti erőforrásai - beleértve az ásványkincseket, a szénhidrogéneket, a kőolajat, a földgázt, a földgázt, valamint a kikötőket és más infrastruktúrát - jövőbeni hasznosításából származó bevételek 50 százalékát adja. Ezek a bevételek nem tartalmazzák azokat, amelyek már most is Ukrajna költségvetésének részét képezik.

Az alapba befizetett hozzájárulásokat az ukrajnai fejlesztési projektekbe fektetik, hogy elősegítsék az ország „biztonságát és jólétét”. Az Egyesült Államok emellett „hosszú távú pénzügyi elkötelezettséget vállal egy stabil és gazdaságilag virágzó Ukrajna fejlődése mellett”.

A portál megállapítja, hogy a tervezet nem nyújt kifejezett biztonsági garanciákat Ukrajnának. Ehelyett az Egyesült Államok és Ukrajna közötti „tartós partnerségre” hivatkozik, amely a gazdasági kapcsolatokon alapul.

Ugyanakkor kimondja: mindkét fél „arra törekszik, hogy elkerülje az összeütközéseket Ukrajna kötelezettségeivel”, amelyek az Európai Unióhoz való jövőbeli csatlakozásából és a nemzetközi pénzügyi intézményekkel vagy hitelezőkkel kötött egyéb megállapodásokból fakadnak.

Trump korábban nyomást gyakorolt ​​Zelenszkijre, hogy fogadja el a megállapodást, amelyet először Scott Bessent pénzügyminiszter mutatott be Kijevben a hónap elején. Az ukrán elnök elutasította a korábbi verziókat, mondván, az Egyesült Államok túl sokat követel a háború sújtotta országtól. Végül az ásványokkal kapcsolatos megállapodás azután születhet meg, hogy az Egyesült Államok lemondott arról: Ukrajna kötelezze el magát 500 milliárd dollár kifizetésére az erőforrások kitermeléséből az alapba. Miként az a korábbi passzus is kikerült a végleges szövegből, mely szerint a megállapodás ügyében bármilyen jogi kérdés egy New York-i bírósághoz tartozott volna.

Időközben Vlagyimir Putyin is rálicitált Zelenszkijre, és együttműködést ajánlott Trumpnak. Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország sokkal nagyobb ritkaföldfémkészlettel rendelkezik, mint Ukrajna.