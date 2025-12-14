Majdnem ütközött egymással egy kínai indítású műhold és a SpaceX Starlink-hálózatának egyik egysége alacsony Föld körüli pályán. A SpaceX közlése szerint az egyik frissen pályára állított kínai űreszköz mindössze 200 méterre haladt el egy Starlink-műhold mellett, ami jól mutatja, milyen kockázatokat hordoz Föld körüli pályák egyre nagyobb zsúfoltsága.

A veszélyes találkozás egy december 9-i kínai indítást követően történt, amikor a CAS Space által üzemeltetett Kinetica 1 rakéta kilenc műholdat juttatott az űrbe a Csiucsüan Űrközpontból.

A SpaceX szerint az eset különösen aggasztó, mert tudomásuk szerint nem történt előzetes egyeztetés vagy pályaadatok megosztása a már működő műholdakat üzemeltető szereplőkkel.

Michael Nicolls, a SpaceX Starlink-programjának mérnök-alelnöke úgy fogalmazott, hogy az űrbeli működés egyik legnagyobb kockázata ma a koordináció hiánya, és ezen sürgősen változtatni kell. Hozzátette, hogy a kérdéses műhold 560 kilométeres magasságban közelítette meg a Starlink-6079 jelű műholdat.

A CAS Space reagált a felvetésekre, hangsúlyozva, hogy minden indítás előtt kötelező jelleggel földi űrmegfigyelő rendszereket használnak a lehetséges ütközések elkerülésére. A vállalat szerint az eset közel két nappal a műholdak leválása után történt, amikor a hordozórakéta küldetése már lezárult. Ennek ellenére jelezték, hogy készek együttműködni az érintett műhold-üzemeltetőkkel az eset részleteinek tisztázása érdekében.

A mostani incidens ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy az alacsony Föld körüli pálya gyorsan telítődik. Míg 2020-ban kevesebb mint 3400 működő műhold keringett bolygónk körül, addig öt év alatt ez a szám megközelítette a 13 ezret.

A növekedés jelentős része a SpaceX-hez köthető, hiszen a vállalat jelenleg közel 9300 Starlink-műholdat üzemeltet, amelyek közül több mint 3000-et csak az idei évben bocsátottak fel.

A Starlink-rendszer műholdjai képesek önállóan manőverezni a várható ütközések elkerülése érdekében, és erre egyre gyakrabban szükség is van.

2025 első felében a hálózat műholdjai összesen mintegy 145 ezer elkerülő manővert hajtottak végre, ami átlagosan havi négy pályakorrekciót jelent műholdanként.

A SpaceX szerint azonban még a fejlett automatizmusok sem jelentenek teljes védelmet, ha egyes szereplők nem osztják meg pontos pályaadatukat. Egyetlen ütközés is nagy mennyiségű törmeléket hozhat létre, amely további balesetekhez vezethet. A szakértők által Kessler-szindrómaként ismert forgatókönyv (az a jelenség, ami szerint az alacsony Föld körüli pálya túlzsúfoltsága miatt az űrszemetek ütközése olyan nagyságrendűvé válhat, amely később még több ütközéshez, és a műholdas kommunikáció ellehetetlenedéséhez vezet) akár egész pályasávokat tehet hosszabb időre használhatatlanná, ami az űripar és a globális kommunikáció számára is komoly kockázatot jelent - írja a Space.com.