Dánia katonai hírszerzése először minősítette az Egyesült Államokat biztonsági kockázatnak, ami komoly fordulatot jelent két szoros szövetséges viszonyában.

A szolgálat friss, 2025-ös jelentése szerint Washington egyre inkább saját érdekeit helyezi előtérbe, gazdasági és technológiai erejét pedig nyomásgyakorlásra használja – akár szövetségesei ellen is.

A Politico beszámolója alapján a dokumentum arra figyelmeztet, hogy az USA vámfenyegetésekkel, gazdasági eszközökkel és akár katonai erővel is próbálja érvényesíteni akaratát. A jelentés burkoltan arra is utal, hogy Washington igyekszik növelni befolyását Grönland felett, ami régóta stratégiai fontosságú térség az amerikai védelmi politika számára.

A dán értékelés az egyik legkritikusabb megnyilvánulás az Egyesült Államokkal kapcsolatban, amely európai hírszerzési szolgálattól származik. Korábban a holland hírszerzés is jelezte, hogy bizonyos információkat már nem oszt meg Washingtonnal politikai beavatkozási aggályok miatt.

A jelentés szerint az amerikai-kínai viszony jövője is súlyos bizonytalanságot jelent, mivel Peking gyors erősödése aláássa az Egyesült Államok korábbi vitathatatlan geopolitikai pozícióját.

A kettő közötti versengés a szövetségekért és kritikus erőforrásokért fokozódik, és az USA egyre nagyobb hangsúlyt helyez a Csendes-óceáni térségre – ez pedig kérdéseket vet fel Európa biztonságának garanciája körül.