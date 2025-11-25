Naponta csaknem negyedmilliárd font adóveszteséget okoznak a brit költségvetésnek a brit EU-tagság megszűnéséből (Brexit) eredő negatív gazdasági hatások a londoni alsóház független elemzőműhelyként is működő könyvtára (House of Commons Library) által kedden ismertetett friss számítások szerint.

A harmadik legnagyobb brit parlamenti erő, a Liberális Demokraták megbízásából készült, gazdasági modellszámításokra alapuló elemzés az amerikai National Bureau of Economic Research gazdaságkutató központ legutóbbi tanulmányát vette alapul.

Ez az összegzés kimutatta, hogy

Nagy-Britannia hazai összterméke (GDP) a Brexitről döntő, 2016-ban tartott népszavazás óta eltelt időszakban 6-8 százalékkal volt kisebb annál az értéknél, amelyet a brit gazdaság az Európai Unió teljes jogú tagjaként megtermelhetett volna.

A House of Commons Library kedden bemutatott számításai szerint ez azt jelenti, hogy a brit költségvetés a 2024-2025-ös pénzügyi évben 90 milliárd font (több mint 39 ezer milliárd forint) – naponta 247 millió font – adóbevételtől esett el.

Ez az adókiesés a GDP-veszteségre megállapított becslési sáv felső, 8 százalékos szélére vonatkozik, de a tanulmány szerint a becslési sáv alsó, 6 százalékos széle esetén is évi 65 milliárd fonttal (több mint 28 ezer milliárd forinttal) kevesebb adó folyt be annál az összegnél, amelyet a brit költségvetés teljes jogú brit EU-tagság esetén elkönyvelhetett volna.

A tanulmány szerint ez azt is jelenti, hogy az egy főre jutó éves brit GDP-érték jelenleg 2700-3700 fonttal (1,2 millió-1,6 millió forinttal) alacsonyabb annál értéknél, amelyet az Európai Unió tagjaként el lehetett volna érni.

A Brexit negatív gazdasági következményeire több más elemzőműhely is felhívta a figyelmet.

A Cambridge-i Egyetem gazdaságkutató intézete, a Cambridge Econometrics legutóbbi átfogó elemzése szerint az előállított bruttó hozzáadottérték-tartalom (GVA) mércéjével mérve a brit gazdaság teljesítménye már 2023-ban 6 százalékkal kisebb volt, 2035-ben pedig 10,1 százalékkal lesz alacsonyabb annál a szintnél, amelyet e két időpontig el lehetett volna érni, ha Nagy-Britannia nem lép ki az EU-ból.

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) minap Londonban ismertetett átfogó, 222 oldalas tanulmánya szerint az EU-ba irányuló brit áruexport értéke 20 százalékkal, a brit üzleti magánszektorban végrehajtott beruházások értéke csaknem 14 százalékkal zuhant 2018 és 2024 között.

A WTO számításai szerint a Brexit óta 16 400 brit kisvállalat teljesen beszüntette kivitelét az Európai Unióba az export megnövekedett költségei és adminisztratív terhei miatt.