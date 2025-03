Szlovákiában ötven év után ismét felütötte a fejét a száj-és körömfájás: az agráriumban pusztító fertőző betegség jelenléte miatt szűk egy héttel ezelőtt a szomszédos országban rendkívüli helyzetet hirdettek. Az előállt állapotokat már akkor mind Robert Fico szlovák kormányfő és mind agrárminisztere, Richard Takác is nagyon komolynak minősítette.

A ragadós száj-és körömfájás, – amelynek fő áldozatai a szarvarmarhák és a sertések –, mára akkora válságot okozott Szlovákiában, hogy hétfőre rendkívüli kormányülést hívtak össze, hogy megvitassák: miként lehetne a vírus terjedését megállítani. Ezzel kapcsolatban Robert Fico előre elmondta: a kormány támogatja a veszélyeztetett területen levő állatállományok felszámolását.

Nagyon sajnálom, sok állatot kellett leölni, köztük a magángazdákét is. De ha nem vesszük elég komolyan a helyzetet, megtörténhet, hogy összeomlik az állattenyésztés. (…) Ezért is határozott korlátozó és megelőző intézkedéseket kell hoznunk

– jelentette ki Szlovákia miniszterelnöke, aki hozzátette, hogy a vírus valószínűleg a levegő útján került át Magyarországról Szlovákiába.

A kormányfő egyúttal hangsúlyozta, hogy az unió szakértői pozitívan értékelik a Szlovákiában meghozott intézkedéseket. „A szlovák hatóságok időben, szakszerűen és az európai jogszabályokkal összhangban intézkedtek. Szlovákia ellenőrzés alatt tartja a helyzetet, de a veszély még nem múlt el” – sorolta Robert Fico, aki köszönetet mondott mindenkinek, aki segíti a járványügyi védekezést.

10 millió eurót különítettek el a fertőzés elleni harcra

A helyzet alakulása nem túl kedvező – ezt már a hétfői rendkívüli kormányülést követően nyilatkozta a szlovák kormányfő az Új Szó beszámolója szerint. Robert Fico egyúttal arról is tájékoztatott, hogy 10 millió eurót különítettek el, amit a belügyi tárca használ majd fel a járvány elleni küzdelemben. Az eddigi károk nagyságát pedig körülbelül 40-50 millió euróra becsülte.

A lap úgy tudja, hogy az említett kárösszeget Szlovákia legnagyobb tejgazdaságának kitettsége további 60-70 millió euróval növelheti. Mindeközben Robert Fico azt is elmondta: hétfő reggel telefonon egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, akivel közölte, hogy a pusztító járvány okozta anyagi károk enyhítésekor Szlovákia számít Brüsszel segítségére.

Robert Fico bárkinek főz fertőzött pudingot

A miniszterelnök kategorikusan elutasította azokat a felvetéseket, amelyek szerint a kormánynak fel kellene hagynia az állatállomány likvidálásával. Mindenkit, aki ezt mondja, meghívunk a kormányhivatalba. Én kiteszem ide a tejet, utána főzőcskézhetnek belőle nyugodtan, hogy megkóstolhassák egy ilyen tehén tejéből készült pudingot – jelentette ki Robert Fico.

A hétfői kormányülésen arról szintén döntés született, hogy a napokban jelentősen emelik azon katonák számát, akik a bevezetett járványügyi intézkedések végrehajtásában segédkeznek. A hadsereg is közreműködik a rendőrség mellett többek között a közrend biztosításában a határokon, főként a magyarországi határátkelők környékén, valamint a kijelölt épületek őrzésében.

Veszélyben a szlovák tej? „A modern mezőgazdaság legnehezebb napjait éljük” – nyilatkozta Andrej Gajdos, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara elnöke, aki úgy véli, jelenleg korai lenne a szabályok enyhítéséről beszélni, ám további szigorításokra egyelőre nincs szükség. Mint mondta, a szlovákiai tejtermelés az első becslések szerint 6 százalékkal esett vissza. Szerinte egy ilyen mértékű kiesés még kezelhető, ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a fertőzés ne terjedjen tovább. Ha a száj- és körömfájás más gazdaságokat is érint, akár az is előfordulhat, hogy a vásárlók nem találnak majd a boltok polcain akkora mennyiségben hazai tejet, mint eddig. A húsárúra jelenleg nincs hatása a járványnak, és egyelőre áremelkedésre sem kell készülni – véli Andrej Gajdos.

A legnagyobb szlovák farmon is megjelent a száj- és körömfájás

Szlovákia egyik legnagyobb tejgazdaságában is igazolták a hétvégén a fertőzés jelenlétét a Dennik N forrásai alapján, egy olyan farmon, amely:

a dán FirstFarms csoporthoz tartozik;

a gazdaságban háromezer fejőstehén;

valamint ötszáz üsző és borjú található.

Az okot még vizsgálják, de az érintett farm nemrég kapcsolatban állt egy magyarországi tenyészettel, amelyről már kiderült, hogy fertőzött.

Senki nem öl házi kedvenceket, ebben az esetben haszonállatokról van szó, amik eleve a tányérokon végezték volna – szögezte le Emil Macho, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara alelnöke, aki azt is megjegyezte: sajnálják, hogy ilyen drasztikus lépéseket kell tenniük. A kamara képviselői szerint a kisebb telepekről most egy olyan gazdaságba is bekerült a fertőzés, ahol legalább 3500 egyedet kell likvidálni.