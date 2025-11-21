Decembertől Creative Hungary Nonprofit Zrt. (CH) néven folytatja működését a Magyar Divat & Design Ügynökség – közölte az MTI-vel pénteken az MDDÜ.
Mint kifejtik, a névváltozás „az ügynökség év elején kibővült feladatkörének hatékonyabb ellátása érdekében történik, és segíti a hazai kreatívipar nemzetközi láthatóságának növelésére irányuló törekvéseket”.
Úgy vélik, a névváltás a társaság korábban kibővült kreatívipari szerepvállalását teszi egyértelművé.
A névváltás annak a stratégiai iránynak a lekövetése, hogy a szervezet a korábbinál szélesebb kreatívipari szegmens fejlesztésén dolgozik, amellyel hosszú távon szeretnénk erősíteni Magyarország kreatívipari pozícióját
– idézte Jakab Zsófiát, a Creative Hungary (CH) vezérigazgatóját, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztost a közlemény.
Emlékezetes, az állami divatügynökség 11 milliárd forintra tett szert a 2018-as megalapítása óta eltelt hét év során. Ennek dacára a jelek szerint nem látszanak eléggé a hazai divatmárkák külföldön.
