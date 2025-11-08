Az MVM Csoport szombaton bejelentette, hogy újabb lépést tett Magyarország nukleáris energiafüggetlenségének erősítése érdekében. A vállalat kiemelte: az ország energiaellátásának stabilitására törekedve tovább fejleszti az ellátásbiztonságot, míg partnere, a Westinghouse a jövőben kulcsfontosságú szereplő lesz ebben a folyamatban. A cég több európai ország – köztük Csehország, Szlovákia, Bulgária és Finnország – atomerőműveivel is együttműködik.

A közlemény szerint november 7-én szerződést írt alá az MVM Csoport és a Westinghouse Electric Company.

A megállapodás célja a magyarországi nukleáris üzemanyag-ellátás diverzifikálása, amelynek értelmében az amerikai cég hosszú távú, megbízható ellátást biztosít a Paksi Atomerőmű számára Európában gyártott VVER típusú üzemanyaggal.

A Westinghouse a tervek szerint – az engedélyezési folyamatok lezárását követően – 2028-tól kezdheti meg a VVER-440 üzemanyag szállítását Magyarországra.

„A Paksi Atomerőmű működése ezzel a stratégiai jelentőségű lépéssel biztonságosabbá és rugalmasabbá válik. A diverzifikált üzemanyag-beszerzés csökkenti a külső kitettségeket, kiszámíthatóságot és megfizethető energiát jelent a családok és a vállalati ügyfelek számára” – fogalmazott Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója.

Tarik Choho, a Westinghouse nukleáris üzemanyag-kereskedelemért felelős elnöke szerint „ezzel a szerződéssel elmondható, hogy mostantól Európa összes VVER-üzemeltetőjét kiszolgálják, segítve őket ellátásbiztonságuk növelésében.”

Az MVM hangsúlyozta, hogy a Westinghouse tapasztalata és gyártókapacitása további garanciát jelent Magyarország számára a hosszú távú energiabiztonság megerősítésére.