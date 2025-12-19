A szabadságok rendszere nem változik, 2026-ban is ugyanazok a szabályok maradnak érvényben a hóvége.hu összesítése szerint. Emlékeztetnek, a kor, a gyerekek száma, sőt az apáknak járó extra napok is komoly eltérést jelenthetnek szabadnapok szempontjából, a következő évre való átvitel módjáról nem is beszélve.

A teljes állásban dolgozóknak évente 20 munkanap alapszabadság jár a Munka Törvénykönyve alapján.

Ez az alap mindenkinél ugyanaz, legyen az pályakezdő vagy egy több évtizedes tapasztalattal bíró dolgozó.

Az alapszabadságra épül rá az életkor szerinti pótszabadság, ami az évek előrehaladtával folyamatosan nő. Ha valaki már a 45. születésnapján is túl van, az plusz tíz nappal többet pihenhet.

25 éves kortól: +1 nap

28 éves kortól: +2 nap

31 éves kortól: +3 nap

33 éves kortól: +4 nap

35 éves kortól: +5 nap

37 éves kortól: +6 nap

39 éves kortól: +7 nap

41 éves kortól: +8 nap

43 éves kortól: +9 nap

45 éves kortól: +10 nap

Még ezeken felül is jár a szülőknek többletszabadság

A gyerekek után járó pótszabadság is változatlan marad, és mindkét szülőt megilleti egyaránt, és fontos, hogy ezek a kor szerinti szabadságon felül járnak.

1 gyermek után: +2 nap

2 gyermek után: +4 nap

3 vagy több gyermek után: +7 nap

Mi a helyzet az apák extra szabadságával?

Az apáknál külön szabály vonatkozik a gyermek születéséhez kapcsolódó pótszabadságra. Jövőre szintén 10 munkanap apaszabadság jár majd, amelyet csupán a gyermek születését követő meghatározott időszakon belül lehet igénybe venni. Ezek is az éves rendes szabadságkereten kívül vannak.

Átörökítés lehetősége az új évre

Van mozgástér átvinni a következő évre a most bennragadt napokat: a szabadság nem vész el, de az átvitelhez együttműködés és tudatos tervezés szükséges. A munkáltató nem köteles elfogadni feltétlenül a javaslatunkat, ám érdemes előre jeleznünk terveinket.