Már új néven, jóval több szolgáltatással vehető igénybe a MÁV-csoport térképes útvonaltervező és járatinfó szolgáltatása, amely mostantól a tavasszal bemutatott új applikációhoz illeszkedő MÁVPlusz néven üzemel tovább, a weboldal is a mavplusz.hu címen érhető el – közölte a MÁV-csoport.

A tájékoztatás szerint a régi elérési útvonalak továbbra is élnek, a korábbi címeket átirányították az új webhelyre, így minden utas automatikusan az új szolgáltatásokhoz férhet hozzá.

A közleményben felidézték, hogy

az év elején tett miniszteri 10 vállalás egyike a közlekedési társaság új okostelefon-alkalmazásának elindítása, azóta a MÁVPlusz applikáció fejlesztése folyamatos, és újabb szolgáltatásokkal bővül.

Kiemelték, hogy az utasok több valós idejű adattal rendelkező térképes felülettel találkozhatnak a járatinformációs oldalon.

A különböző vonatnemek a térképen egyedi vizuális megkülönböztetést kaptak, a vonatokat jelölő sötétkék piktogram köré a vonatnemre jellemző körvonal jelenik meg, például

InterCity esetén sötétkék szín,

zónázó vonat esetén sárga.

A járműikon jobb felső sarkában látható piros pont egyértelműen mutatja, ha a járat késési biztosítással kompenzált – részletezték.

A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy útvonalat mobiltelefonon a MÁVPlusz alkalmazással érdemes tervezni, de weboldalon is lehetséges. A weboldalon a menetrendek menüpontban bármely járat, viszonylat menetrendje kereshető. Lehet szűrni viszonylatszám, járatszám, szolgáltató – például MÁV, HÉV, GYSEV, BKK, vagy helyi szolgáltatók -, vagy modalitás - busz, vonat – szerint is.