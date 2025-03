Kiemelkedően sikeres évet tudhat maga mögött az MBH Bank, mindezt magas jövedelmezőség és növekedés mellett sikerült elérni. A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) közzétett gyorsjelentés alapján az MBH Bank robusztus, 12 504,7 milliárd forintos mérlegfőösszeggel zárta a 2024-es évet, amelyet éves szinten a betétállomány 15,9 százalékos és a bruttó hitelállomány 18,4 százalékos bővülése támogatott. A pénzintézet 277 milliárd forint korrigált adózás előtti eredményt ért el a tavalyi évben, a saját tőkéje pedig meghaladta az 1 139 milliárd forintot a negyedik negyedév végén.

A bank tavaly többségi tulajdonrészt szerzett a Fundamentában, illetve a háttérben folyamatosan és sikeresen zajlottak a belső integrációs folyamatok is.

Nagyobb betét- és hitelállomány, a lakossággal az élen

A pénzintézet bruttó hitelállománya 2023-hoz képest 950 milliárd forinttal (18,4 százalékkal) emelkedett, így 6 121 milliárd forintra növekedett. Emellett az MBH Bank ügyfélbetétállomány-növekedése éves összevetésben 15,9 százalékos volt, elérve ezzel a 8 064 milliárd forintos szintet az év végén.

A lakossági hitelállomány jelentősen, összesen 36,9 százalékot növekedett éves összehasonlításban, így 2 383,9 milliárd forintot tett ki az év végén, a lakossági betétállomány pedig 20,8 százalékkal, 3 197,8 milliárd forintra emelkedett.

Mind a betétállomány, mind a hitelállomány bővülése részben a Fundamenta-akvizíciónak köszönhető. A bank ügyfélportfoliója közel 400 ezerrel nőtt emiatt, a lakáshitelek esetén az állománynövekedés kétharmada köthető a felvásárláshoz – mondták el az Economx kérdésére. A betétek esetében az akvizíciós vagyont nem vették figyelembe a növekedés kalkulációjánál.

Óriási lehetőséget kap a lakosság, sokan élhetnek vele „Meglévő igényeknek tesz eleget az új lehetőség. A felhasználási célok szélesítésével egy új réteg is megjelenhet a lakás-előtakarékossági piacon. Mindez növeli a keresletet és szélesíti az ügyfélkört” – mondta az Economxnak Morafcsik László, a Fundamenta-Lakáskassza vezérigazgatója a jogszabály-módosításról, amely többek között lehetővé teszi az előtakarékoskodók számára, hogy megtakarításukat üdülő felújítására vagy vásárlására használják fel. Az interjút itt olvashatják el

Az új lakáshitel-kihelyezések és a személyi kölcsön folyósítások is jelentősen erősödtek 2024-ben. A lakáshitelek értékesítését a bank egy év alatt ötszörösére növelte, a negyedik negyedévre elérte a 31 százalékos piaci részesedést az új lakáshitel-kihelyezésben, az új személyi kölcsön folyósításait pedig csaknem megduplázta.

A lakáshitelállomány 640,8 milliárd forinttal növekedett tavaly, mindez a Fundamenta-akvizíciónak és a kedvező üzleti teljesítménynek köszönhető. A bankcsoport piaci részesedése az év végén 24,3 százalékra emelkedett.

Tavaly 6,8 százalékkal emelkedett a fogyasztási és babaváró hitelek állománya, 16,7 százalékos részesedést ért el az MBH. A személyei kölcsönök folyósítása a negyedik negyedévben 33,3 milliárd forintot tett ki a személyikölcsön-kampánynak köszönhetően.

A vállalati üzletágban ugyancsak növekedés mutatkozott: éves összevetésben 7,2 százalékkal, összesen 3 044,7 milliárd forintra bővült a hitelállomány, míg a betétállomány 16,3 százalékkal emelkedett, elérve ezzel a 4 640,5 milliárd forintot.

A lízingterületen pedig – ahol a csoport a piac első számú szereplőjeként 25 százalékot meghaladó piaci részesedéssel rendelkezik – 8,1 százalékkal, 605,4 milliárd forintra nőtt a hitelállomány éves szinten.

A hitelállomány növekedését javuló portfólióminőség kísérte, a nem teljesítő állomány a teljes portfólió 2,8 százalékára csökkent, melynek fedezettségét tovább javította, hogy a bank a prudens működés érdekében 41 milliárd forint kockázati költséget számolt el az év során.

A jelentősen csökkenő kamatkörnyezet hatását a növekvő ügyfélhitel-állományok sem tudják teljes mértékben kiegyensúlyozni, ez tükröződik a nettó kamateredmény visszaeseésében. A nettó jutalék- és díjeredménybővülés 2024-ben 10 százalék feletti volt, összességében 3 százalékos volt a növekedés a bevételekben.

Mindemellett jelentős bővülést ért el a csoport a befektetési állományokban és a befektetési szolgáltatások jutalékában is, amely eredményeket az MBH Befektetési Bank vezérelte. A befektetési szolgáltatások jutalékának összege egy év alatt több mint 64 százalékkal emelkedett. A lakossági egyéb megtakarítások állománya pedig közel 18 százalékkal, 3 013 milliárd forintra nőtt.

Erős eredmények, magas megtérülés

A társaság 277 milliárd forint korrigált adózás előtti eredményt ért el 2024-ben, amely továbbra is magas, 21,2 százalékos tőkearányos megtérülést jelent.

„Tavaly is töretlenül haladtunk stratégiai céljaink mentén, valamint tovább erősítettük versenyképességünket és növeltük piaci részesedésünket. Az újabb sikeres év után idén határozott célunk a hazai bankszektorban betöltött vezető szerepünk továbbépítése” – mondta Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.

Kiemelte: működésük konszolidációja és integrációja terén elért haladásnak köszönhetően idén megkezdhetik a tőzsdei jelenlétük erősítésére irányuló lehetőségek vizsgálatát.

Az MBH csoport tőkeellátottsága erős, a saját tőke éves alapon 11,3 százalékkal emelkedett, összesen 1 139,5 milliárd forintra. Tőkemegfelelési mutatója 19,6 százalék volt, amely jelentősen meghaladja a szabályozói minimumelvárást, ezzel stabilitást biztosít a csoport működéséhez. A működési költség 316,1 milliárd forintot tett ki a tavalyi évben, 49,9 százalékos éves költség/bevétel (CIR) mutató mellett.

A 2023-hoz képest magasabb költségszintet nagyrészt a cégcsoport bővülése okozta, 2024 áprilisától ugyanis a Fundamenta költségei is bekerültek a csoportköltségbe. A fenti eredmények mellett az MBH Bank összesen 30 milliárd forint értékű bankadót és extraprofitadót könyvelt el a teljes évre.

„Az MBH Bank 2024-ben ismét teljesítette azt a stratégiai prioritást, hogy fenntartsa kiemelkedő jövedelmezőségét, növelje hitel- és betétállományát, valamint stabil, a szabályozói követelményeket jelentősen meghaladó tőkehelyzetet érjen el” – mondta Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese, kiemelve, hogy a bankszektor – így az MBH is – kiegyensúlyozott gazdasági környezetben tudott működni a tavalyi évben.

Nagy előrelépés

A tavalyi évben az organikus növekedésen túlmutatóan az MBH nagy hangsúlyt fektetett az akvizíciós növekedésre is, amelynek köszönhetően két lépcsőben a társaság megvásárolta a Fundamenta Lakáskassza 91,23 százalékos részesedését. A 14,88 százalékos tulajdonrész megvásárlása a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után zárul le.

A hitelintézet emellett 2024-ben is kiemelt szerepet vállalt a támogatott finanszírozási programokban is, például az otthonfelújítási program közvetítése, emellett az MFB Pont hálózaton keresztül a pénzintézet továbbra is kulcsszereplő a vállalkozásokat segítő állami finanszírozási források kihelyezésében.

A bank 2024 negyedik negyedévében 397 fiókkal működött, ez továbbra is a legnagyobb szám Magyarországon. Az ATM-hálózat bővítését is tervezik saját stratégiájuk alapján, valamint a kormányzati elvárásoknak megfelelve is lesz feladatuk ezzel.

A pénzintézet erősített a digitális térben: 2024-ben elkészült és minden ügyfélnek elérhető az egységes mobilbank. Emellett a teljes hálózatban kiterjesztették az egyeséges ügyfélhívó- és időpontfoglaló-rendszert. Több digitális kioszkot is elhelyeztek egyetemeken, amelyek a videótelefonos banki megoldásra alpozva biztosítják a „személyes ügyintézés” lehetőségét.

„Több mint 6 ezer privátbanki ügyfelünk van, a kezelt vagyon pedig meghaladta az 1 500 milliárd forintot, ez több mint 20 százalékos növekedés volt egy év alatt” – húzta alá Szabó Levente.

Jól teljesített a vállalati üzletág is

Eredményesnek tekinthető a vállalati üzletág is, az 1. helyen vannak a bankszektorban vállalati bankként, agrár,- és lízingpiaci szereplőként. A nagyvállalati szegmensben aktív keresztértékesítési tevékenységet végeznek, létrejött egy szindikált üzletág, míg a középvállalatoknál továbbra is piacvezető a bankcsoport, a treasury-eredmény dinamikus növekszik. Az agrár-szegmensben hatákony kereszt-értékesítési aktivitás volt jellemző, a bank a pályázati menedzsmenttől kezdve a hiteltanácsadáson át a kamattámogatás ügyintézésig rendelkezésre állnak, segítik ügyfeleiket.

Faktoring területen a forgalom és záróállomány közel megkétszereződött egy év alatt, megjelentek új trade finance megoldások. Lízingben szintén intenzív keresztértékesítési együttműködés zajlott, a portfólióminőség kiváló.