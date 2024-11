A lakás-takarékpénztári megtakarítást már üdülőre is fel lehet használni. Pontosan milyen változások léptek életbe, és milyen hatással lehet ez a lakástakarék piacra?

Valóban, a lakástakarék rendszerben lényeges változás történt, amelynek egyik legjelentősebb eleme az üdülőkre történő felhasználás lehetősége. Ezen kívül az önkormányzati, egyházi, egyesületi és alapítványi tulajdonban lévő, vagy a tulajdonukba kerülő épületek felújítására, vásárlására is igénybe vehető most már a lakásszámla. További jelentős változás, hogy az eddig négyéves minimális futamidő csökkenhet, ami rugalmasabb termékfejlesztést tesz lehetővé.

Az üdülők bevonása azért is nagy mérföldkő, mert a lakosság körében régóta fennáll – ráadásul a pandémia hatásaként felerősödött – az az igény, hogy ezeket az ingatlanokat is fel lehessen újítani lakás-előtakarékossági szerződés felhasználásával. A Covid-időszak alatt sokan költöztek a nagyvárosokból hétvégi házakba vagy nyaralókba, ami fokozta az igényt ezek felújítására. Most már ezek az ingatlanok is a lakás-takarékpénztárak segítségével finanszírozható célok közé tartoznak, ami sokak által üdvözölt változás.

Ön szerint az üdülők lakástakarékból történő vásárlása, felújítása hozhat felfutást a piacon?

Minden bizonnyal, hiszen számos jelzés érkezett az ügyfelektől az elmúlt években is, hogy szeretnék üdülőjük felújítására fordítani a lakásszámlájukat. Ez a valós igényt megcélzó jogszabály-módosítás még szélesebb körben teszi vonzóvá ezt a megtakarítási formát. Most, hogy üdülők vásárlására és felújítására is felhasználható a termék, nyilván egy új réteg is megjelenik a piacon, ami növeli a keresletet, szélesíti az ügyfélkört, és természetesen pozitív befolyást gyakorol a lakhatási helyzetre is.

És az önkormányzati, egyházi tulajdonú ingatlanokra vonatkozó változás mit jelent pontosan?

Az új szabályozás lehetőséget ad arra, hogy az egyházak, önkormányzatok, egyesületek és az alapítványok tulajdonában lévő, vagy tulajdonába kerülő ingatlanokra szintén köthető legyen lakás-előtakarékossági szerződés, leginkább azok felújítására, korszerűsítésére, a munkavállalók, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyek, mint kedvezményezettek megjelölése mellett.

Morafcsik László, a Fundamenta-Lakáskassza vezérigazgatója Kép: Fundamenta

A nagyobb városokban sok önkormányzati tulajdonban lévő lakás található, amelyek felújítása költséges, viszont szükséges lenne ahhoz, hogy lakható állapotba kerüljenek. Ezek jó részénél ugyanis nem történt meg az állagmegóvás, ami nem az érdek miatt maradt el, ennek sokkal inkább pénzügyi okai voltak. A változással ezek az ingatlanok is alkalmassá tehetők lakhatás céljára, akár bérlakásként is, amivel a lakhatási gondok is enyhülhetnek.

Korábban is volt lehetőség a lakástakarékhoz kapcsolódó hitel felvételére, most pontosan milyen újítás történt ezen a téren?

A lakástakarék rendszerben három időszak áll rendelkezésre a kölcsön felvételéhez: azonnali áthidaló kölcsönt már közvetlenül a szerződés megkötésekor, áthidaló kölcsönt 2 év után, lakáskölcsönt pedig a teljes megtakarítási idő leteltével igényelhetünk. Eddig a legkedvezőbb kamatozású lakáskölcsönhöz leghamarabb négy év után lehetett hozzáférni, azaz négy évet kellett takarékoskodni ahhoz, hogy felvehessük, ennek most már hamarabb is megnyílhat a lehetősége.

A Fundamenta volt az egyetlen lakás-takarékpénztár, amelyik a nagy piaci változások közepette is jelen tudott maradni. Mi segítette át önöket ezen az időszakon?

A gyors reagálás, az innováció és a proaktív személyi bankár hálózat együttese fontos szerepet játszott abban, hogy a Fundamenta továbbra is eredményesen tud működni a megváltozott piaci környezetben is. Aktív lakás-takarékpénztárként nemcsak betétgyűjtéssel, hanem lakáscélú hitelezéssel is foglalkozunk, személyi bankáraink pedig szoros kapcsolatban állnak az ügyfeleinkkel.

A mai trendek alapján a fiatalok többsége igyekszik elköltözni a szülőktől, albérletbe, vagy ha van rá módjuk, valamilyen saját ingatlanba. Minél korábban kezdenek a szülők gyűjtögetni a gyereknek – például lakásszámlán – annál közelebb kerülhet a nagykorúvá vált gyermek lakásálmának megvalósítása, hiszen a Fundamenta mind a megtakarítási, mind pedig a hitel oldalon széles termékkínálattal áll ügyfelei rendelkezésére. Sőt ma már kifejezetten erősek vagyunk az ingatlanközvetítés terén is.

És ez egy egyre nagyobb versenyelőnyt jelenthet majd, nem? Mivel gyakorlatilag mindent egy helyen kínálnak, így az ügyfeleknek sokkal egyszerűbb dolguk van, ha a Fundamentához fordulnak.

Önnel és még sokakkal együtt ezt én is így látom. Az ügyfelek számára nagyon kényelmes, hogy nem kell külön ingatlanközvetítővel és finanszírozási tanácsadóval egyeztetniük. Ezt a komplex szolgáltatási palettát – amely magába foglalja a lakásfinanszírozási, megtakarítási és ingatlanértékesítési tanácsadást – ügyfeleink személyi bankáraink segítségével tudják igénybe venni, amit egyedülállónak tekinthetünk a hazai piacon. Ügyfeleink elsősorban azt értékelik, hogy átfogó megoldást kapnak anélkül, hogy több szereplővel kellene külön-külön találkozniuk, személyi bankáraink az otthonukba viszik a lakhatási, finanszírozási megoldásokat.

Morafcsik László, a Fundamenta-Lakáskassza vezérigazgatója Kép: Fundamenta

Hogyan látják ezt a jövőre nézve? Gondolja, hogy ez az integrált rendszer még fontosabbá válik?

Nagyon is. A mostani trendek, különösen az ingatlanpiaci és hitelezési felfutás is ezt igazolják. Az emberek számára egyre fontosabb a szakmailag hiteles, gyors és zökkenőmentes ügyintézés, főleg egy olyan piacon, ahol sokszor sürgős, de megfontolt döntésekre van szükség. A szolgáltatás, hogy egy helyen és időpontban minden kérdés feltehető és minden megoldás megtalálható, ami a lakhatáshoz kapcsolódik, élményt és bizalmat építi, ami hosszú távon alapozza meg az ügyfélkapcsolatokat. Mi arra számítunk, hogy a következő években ezek a trendek csak tovább erősödnek.

Az MBH Bank tulajdonosi belépése milyen hatással volt a Fundamenta működésére, és hogyan illeszkedik a bank növekedési stratégiájába?

Az MBH Bank tulajdonszerzése mindkét fél, és persze az ügyfelek számára is előnyös, win-win szituációt teremtett. Az MBH Bank a tranzakció révén gazdagodott a Fundamenta 500 ezres lakossági ügyfélkörével, annak betét- és hitelállományával, jelzáloghitel piaci részesedésével. Mindemellett egy olyan országos lefedettséget biztosító, egyben személyes tanácsadáson alapuló értékesítési hálózathoz is hozzájutott, amely nagyon jól kiegészíti a bank fiókhálózatát.

Cserébe az új tulajdonos tovább színesítette a Fundamenta termékpalettáját, egyben biztos hátteret nyújt a hitelezési képességünk további növeléséhez. Egymás erősségeire építve egy olyan lakhatási ökoszisztémát alakítunk ki, amely komplex finanszírozási és lakhatási megoldásokat kínál az ügyfeleknek. Ezek alapján én egyértelműen úgy látom, hogy az MBH Bank immár a Fundamentával közösen, a lakhatási piac megkerülhetetlen, egyben piacvezető szereplőjévé fog válni.