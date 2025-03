Egyre több pénzintézet kínálatában tűnnek fel a kifejezetten kiváltási célú személyi kölcsönök, amelyek akár egy számjegyű, vagy kevéssel tíz százalék feletti éves kamattal is elérhetők, ha az ügyfél teljesíti a meghatározott feltételeket.

A hitelkiváltásra szolgáló személyi hitelek pedig sokaknak jelenthetnek ideális megoldást:

így például azoknak, akik sokfelé fizetnek törlesztőrészleteket, korábban drága fogyasztási hitelt – például kisebb összegű személyi kölcsönt vagy áruhitelt – vettek fel, vagy éppen elvesztették az irányítást a folyószámlahitel-keretük vagy a hitelkártya-tartozásuk felett.

„A hitelkiváltásra szolgáló személyi kölcsönök nagy előnye, hogy egyetlen hitellé gyúrhatók össze a meglévő tartozások, úgy, hogy közben jelentős összeget is meg lehet takarítani az új hitel kedvezőbb kamatozása révén”.

„Egyetlen hitel törlesztésével pedig a pénzügyek is könnyebben tervezhetővé válnak, ha pedig a meglévő tartozások mellett újabb kölcsönt is szeretnénk felvenni, ezekkel a konstrukciókkal az is megoldható” – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Helyben felvett hitelek is kiválthatók

Gergely Péter szerint a hitelkiváltásnál azok az ügyfelek vannak előnyösebb helyzetben, akik

új ügyfélként, a jövedelmüket is oda érkeztetve folyamodnak a hiteleiket kiváltó bankhoz,

és persze kellően nagy összeget is igényelnek.

A legtöbb banknál adott a lehetőség a helyben felvett hitelek új személyi kölcsönnel történő kiváltására is, ám ilyenkor rendszerint elvárják a pénzintézetek, hogy „friss” pénzt is igényeljen az ügyfél, vagy legalább részben más szolgáltatóknál meglévő tartozások kiváltását szolgálja az új hitel.

Gergely Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy a személyi kölcsönök kamatai érezhető mértékben csökkentek az elmúlt két év alatt, így jóval olcsóbban lehet új hitelhez jutni, mint 2022. végén, vagy 2023. elején.

A személyi kölcsönök jegybank által kalkulált, átlagos kamatlába – tette hozzá – 2023 januárjában érte el a lokális csúcspontját: akkor 19 százalékos volt a kimutatott érték, miközben a múlt év végén már 16,4 százaléknál járt.

„Az MNB által számolt átlagértékek jól szemléltetik a személyi kölcsönök kamatainál látható, csökkenő tendenciát, ám nem szabad megfeledkezni arról, hogy ezek a számok tartalmazzák a viszonylag drágán hozzáférhető, kisebb összegű gyorskölcsönök árait is: ma már gond nélkül elérhető 10 százalék környéki kamat is a személyi hiteleknél, amire a koronavírus-járvány időszaka óta nem akadt példa” – magyarázta a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Nem univerzális megoldás a kiváltás

Gergely Péter szerint ugyanakkor fontos figyelembe venni, hogy a kiváltási célú személyi hitelek nem mindenkinek jelentenek megoldást.

A legfontosabb, hogy ezekkel a konstrukciókkal csak fogyasztási hitelek – vagy gépjárműlízing – válthatók ki, lakáshitelek, vagy egyéb, nem pénzügyi szolgáltatóknál fennálló tartozások nem.

Emellett – hasonlóan más kölcsönökhöz – itt is kizáró tényező, ha az ügyfél szerepel a negatív KHR listán. A szakértő szerint – mint más hiteleknél – itt is érdemes alaposan megvizsgálni a bankok által nyújtott kedvezmények pontos feltételeit – az összehasonlításnál pedig jó szolgálatot tehetnek a személyi kölcsön kalkulátorok.

A járulékos költségekre pedig szintén figyelni kell: a régi hitelek lezárásának – végtörlesztésének – lehetnek extra költségei, amit a kalkulációnál érdemes figyelembe venni.

Kiváltásnál is számít a hitel összege és a jövedelem

A hitelkiváltó személyi kölcsönöknél is hasonló az árazási alapelv a sztenderd termékeknél megszokotthoz: tehát minél nagyobb hitelösszeget veszünk fel – illetve váltunk ki –, és minél magasabb az igazolható jövedelem, annál kedvezőbb lehet az elérhető kamat. A kiváltási célú személyi kölcsönöknél emellett előnyt jelenthet az is, ha új kölcsönt is igényel az ügyfél a meglévő hiteleinek végtörlesztéséhez igényelt összeg mellé.