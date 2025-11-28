A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tájékoztatása szerint az ipari termelői árak 2025. októberben átlagosan 0,4 százalékkal haladták meg az előző havi árakat és 1,8 százalékkal az egy évvel korábbiakat.

2025 októberében az ipari termelői árak átlagosan 1,8 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál.

A belföldi értékesítés árai 0,9, az exportértékesítéséi 2,2 százalékkal emelkedtek az előző év októberéhez képest. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,1 százalékkal mérséklődtek, az exportértékesítési árak 0,7 százalékkal növekedtek, így az ipari termelői árak összességében 0,4 százalékkal magasabbak voltak.

2025. októberben a 2024. októberihez képest:

A belföldi értékesítés árai átlagosan 0,9 százalékkal nőttek, ezen belül a 62,7 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 0,6, míg a 35,4 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 1,3 százalékkal magasabbak voltak. Az élelmiszeripar értékesítési árai 5,4 százalékkal növekedtek.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 0,1, a beruházási javakat gyártókban 0,2, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 4,4 százalékkal emelkedtek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak 2,2 százalékkal nőttek, ezen belül a 91,8 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 0,1, a 8,0 százalékos súlyú energiaiparban 4,8 százalékkal növekedtek az árak.

2025. január–októberben a 2024. január–októberihez képest:

A belföldi értékesítés árai 3,1, az exportértékesítéséi 6,7, így az ipari termelői árak összességében 5,5 százalékkal emelkedtek.