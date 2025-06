Beruházások a mínusz tízben, repülőrajt a sóderágyon – Nagy Márton ezt megint nem teszi az ablakba

Csak nem indul be a gazdaság: a GDP stagnált, mi több, kiigazítva csökkent is. Az ipar is gyengélkedik – nyoma sincs a kilábalásnak. Az elemzők szerint nem valószínű, hogy idén meghaladjuk az 1 százalékos növekedési ütemet.