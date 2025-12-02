A GDP volumene a nyers, illetve a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 0,6 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. A második becslésben közölt volumenindexek az első becsléshez képest nem változtak.

Az építőipar hozzáadott értéke 2,6 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az ipar teljesítménye 1,7, azon belül a feldolgozóiparé 0,8 százalékkal csökkent. A feldolgozóipari ágazatok közül a legnagyobb mértékben a közúti jármű gyártása járult hozzá a teljesítmény szűküléséhez, illetve a számítógép, elektronikai és optikai termék gyártása fékezte leginkább az ipar visszaesését. A mezőgazdaság hozzáadott értéke 6,2 százalékkal alulmúlta az előző év azonos időszakit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A háztartások tényleges fogyasztása 1,9 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. A tényleges fogyasztás összetevői között legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 2,6 százalékkal emelkedett. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 3,2 százalékkal nagyobb lett. A hazai fogyasztási kiadások volumene minden csoportban nőtt: a tartós termékek esetében 8,2, a féltartósok esetében 4,1, a nem tartósok esetében 2,3, a szolgáltatások esetében 2,6 százalékkal.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 1,6 százalékkal, a közösségi fogyasztásé 6,3 százalékkal alacsonyabb lett.

A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 1 százalékkal nőtt.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában folyó áron 1045 milliárd forintos aktívum keletkezett. Az export volumene 0,6 százalékkal mérséklődött, míg az importé 3,9 százalékkal magasabb lett. A külkereskedelem majdnem 80 százalékát kitevő áruforgalomban a kivitel 0,8 százalékkal csökkent, míg a behozatal 6,5 százalékkal emelkedett. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve a turizmust is) exportja 0,8 százalékkal, importja 7,4 százalékkal visszaesett az előző év azonos időszakához képest.

2025 harmadik negyedévében az előző negyedévhez képest, szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján a gazdaság teljesítménye stagnált. A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadásának volumene 0,5 százalékkal emelkedett, míg a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatásoké és a közösségi fogyasztásé 0,3 és 1,3 százalékkal csökkent. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 0,4 százalékkal visszaesett. A külkereskedelemben az import volumene 2,9 százalékkal, az exporté 0,4 százalékkal magasabb lett.