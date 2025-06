Nagy Márton elmondta, hogy a kormány múlt héten két fontos dologról döntött:

összekötik a Liszt Ferenc repülőteret a Nyugati pályaudvarral,

illetve létrehoznak egy teljesen új cargo repteret.

A kormány megállapította, hogy a várakozásoknál nagyobb forgalom volt a repülőtéren tavaly és az év első részében is jelentősen nőtt az utasforgalom.

Kötött pályán is megvalósul az összeköttetés, 1 milliárd euró lenne a beruházás költsége.

A vasút egyértelműen gyorsabb, zöldebb és kiszámíthatóbb, mint a közút. A vonzáskörzete is megnő a reptérnek. Koncessziós körben gondolják az építést, ehhez beruházókat várnak belföldről és külföldről egyaránt.

A munka kezdete ez a feladatszabó kormányhatározat, a részletekről később adnak tájékoztatást.

Áruforgalomról kevesebb szó esik, pedig 14 százalékkal nőtt a légi fuvarozás Budapesten. Nemcsak feltette magát a térképre, hanem vezető pozícióba került, ahhoz hogy ott maradjon, fejleszteni kell a logisztikai üzletág ezen részét.

Legfőképpen gyártóberendezések és e-kereskedelemből származó termékek érkeznek, emellett közlekedésipari termékek és gyógyszerek.

Kína jelen pillanatban uralja a magyar légifuvarozást mint küldő és fogadó fél is, érezhető az e-kereskedelmi óriások forgalma.

A fejlesztések miatt a Liszt Ferenc repülőtéren a cargónak nem marad hely, az utasszállítógépek ki fogják szorítani a cargo gépeket.

Cargo reptér: még keresik a helyszínt és a befektetőt

Nem egy 0-24-es repülőtér a budapesti: éjfél és reggel 6 között korlátozások vannak érvényben. Egy cargo repülőtérnek nonstop nyitva kell lennie, olyan helyre kell helyezni, ahol nem jelent problémát a zajszennyezés, lokációt még nem tud mondani, de van 5-6 pont a kormány fejében.

Egy másik fontos tényező az interkonnektivitás megléte: a környezetében legyen vasút és közút. A harmadik tényező pedig a befektető, itt is koncesszióban gondolkozik a kormány, zöld- és barnamezős beruházás is lehet. Ez is egy feladatszabó kormányhatározat, a következő időszakban elkészítenek egy befektetői brossúrát, inkább keletről érkezhetnek, mivel meg is kell tölteni a repteret.