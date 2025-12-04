Keir Starmer brit miniszterelnök szorosabb kapcsolatokat szeretne kialakítani az Európai Unióval, hogy enyhítse a Brexit okozta gazdasági károkat, ám Brüsszelnek most kevés politikai energiája maradt az Egyesült Királyságra – írta a Politico.

Starmer vörös vonalai, az, hogy nincs vámunió, nincs egységes piac, nincs szabad mozgás, továbbra is érvényben vannak, így az „EU-újraindítás” csak korlátozott gazdasági előnyökkel járna. Közgazdászok szerint a javasolt lépések legfeljebb 0,3–0,7 százalékos GDP-növekedést hozhatnának tíz év alatt, miközben a Brexit okozta veszteség akár a 8 százalékot is elérhet.

Összeroppantotta a briteket a Brexit A brit költségvetés a 2024-2025-ös pénzügyi évben 90 milliárd font (több mint 39 ezer milliárd forint) – naponta 247 millió font – adóbevételtől esett el. Az EU-ba irányuló brit áruexport értéke 20 százalékkal, a brit üzleti magánszektorban végrehajtott beruházások értéke csaknem 14 százalékkal esett és Brexit óta 16 400 brit kisvállalat teljesen beszüntette kivitelét az Európai Unióba az export megnövekedett költségei és adminisztratív terhei miatt. Itt olvashat erről többet >>>

Az EU-s együttműködés bővítését ráadásul gyakran pénzügyi viták hátráltatják. Bár a brit kormány újabban nyíltabban beszél a Brexit gazdasági kárairól, és egyes miniszterek a vámunióhoz való közeledést is felvetik, politikai okokból Starmer egyelőre nem lépi át a saját korlátait.