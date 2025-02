Pörög a villanyautós pályázat, a támogatás egy jelentős része már gazdára is talált

A 30 milliárd forintos keretösszeg negyedét már ki is fizette az Energiaügyi Minisztérium, a pályázati helyek háromnegyede pedig már be is telt az e-autó programban. A tárca szerint 2,6 és 64 millió forint közötti összeget kaphatnak mindazok, akik megfelelnek a feltételeknek, és céges autóflottáikat zöldítenkék klímabarát személygépkocsikkal, kisteherautókkal vagy kisbuszokkal.