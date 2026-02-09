Az Enloyd országos bérfelmérése szerint a szakemberek és vezetők bruttó havi átlagfizetése 2025-ben 976,5 ezer forint volt, szemben a 2024-ben mért 906 ezer forinttal. Ez 7,8 százalékos növekedést jelent egy év alatt. A szám önmagában nem kiugró, de fontos jelzés: a stagnálás időszaka lezárult, ugyanakkor a vállalatok továbbra is óvatosak.

Felidézik a felmérésben, hogy 2024 a kivárás éve volt a magyar munkaerőpiacon, a lassuló gazdaság, az elhalasztott beruházások miatt, ezért befagyasztott munkaerő felvétel és óvatos bérpolitika jellemezte a cégeket.

Az inflációs nyomás, a világpolitikai tényezők és a technológiai fejlődés jellemzi a folyamatosan változó gazdasági környezetet, amely arra kényszerítette a vállalatokat, hogy újragondolják stratégiáikat és működési modelljeiket.

Ezekre a kihívásokra reagálva a vállalatok óvatosabb megközelítést alkalmaztak a fizetések terén, a juttatási csomagok bővítésére és a rugalmas munkaidő-lehetőségekre összpontosítva

– közölte Artur Skiba, az Enloyd and Antal elnök-vezérigazgatója.

Összességében a szakemberek és a vezetők havi fizetése átlagosan 8 százalékkal nőtt egy év alatt, az emelésekről pedig elmondható, hogy egyre szorosabban kötődnek az egyéni teljesítményhez. A legmagasabb bérszínvonal Pest vármegyében, főként Budapesten és agglomerációjában található, míg alacsonyabb fizetések jellemzően Magyarország északkeleti részén, azon belül Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád vármegyében vannak.

A teljesítményhez kötött béremelés lett az új norma

A bérnövekedés szerkezete legalább annyira beszédes, mint a mértéke. Az Enloyd szerint a béremelések egyre szorosabban kötődnek az egyéni teljesítményhez, miközben az általános, automatikus korrekciók háttérbe szorultak. A cégek inkább bővített juttatási csomagokkal, rugalmas munkavégzéssel és munkáltatói márkaépítéssel próbálták kompenzálni a mérsékeltebb bérdinamikát. Ez a trend iparáganként eltérően jelent meg.

A HR, a marketing és a sales területen a fizetések átlagos emelkedése 8,1 százalék volt 2024-hez képest. Az emelkedés azonban nem egyenletes – közölte Tolnai Renáta, az Enloyd senior toborzási tanácsadója.

Az ügyfeleiknél is azt tapasztalják, hogy a kiválasztási folyamat „ráérős” – korábban mindig nagyon gyorsan kellett dönteni a munkáltatóknak – ugyanakkor hozzátette, a nagyon speciális készségű jelöltek esetén még most is gyorsan döntenek a vállalatok.

A háttérben szervezeti átalakítások állnak. Számos cégnél vezetői feladatokat osztottak szét senior szakértők között, ami formálisan előrelépést jelentett, de nem hozta el a 2024-es bérmaximumok elérését. Különösen éles maradt a különbség a nemzetközi hátterű cégek és a kis- és közepes vállalkozások (kkv) bérei között. A Enloyd adatai szerint egy fővárosi HR-igazgató akár hárommillió forintot, egy toborzó tavaly egymillió forint körüli fizetést vihetett haza.

Az IT-soknál lassulás, de még így is ők viszik haza az egyik legmagasabb fizetést

Az IT-szektorban a bérnövekedés üteme érezhetően mérséklődött. Az Enloyd adatai szerint az IT-területeken az átlagos eltérés a 2024-es bérekhez képest 7,5 százalék volt, de ez erősen pozíciófüggő.

A kezdőknél a bérek 700-750 ezer forintnál indulnak, a senior IT-sok bére pedig 2-2,4 millió forint között alakul – mondta Varga Alexandra, az Enloyd IT-üzletágának senior toborzási tanácsadója.

A junior és medior bérek konszolidálódtak, miközben a kereslet egyre inkább a speciális, senior pozíciók felé tolódott. A cloud technológiák, a DevOps és az IT security területén továbbra is prémiumot fizet a piac, míg az általános fejlesztői szerepkörökben a növekedés mérsékeltebb maradt. A béremelés itt is egyre inkább egyéni teljesítményalapú – tette hozzá.

Stabil kereslet, mérsékelt bérdinamika

A pénzügyi és számviteli szektorban a bérek átlagosan 6,9 százalékkal haladták meg a 2024-es szintet. Ez elmarad az összesített átlagtól, ugyanakkor stabil piacot jelez. A könyvelők, kontrollerek, pénzügyi elemzők és kockázatkezelők iránti kereslet erős maradt, különösen azoknál, akik angol nyelvtudással és digitális kompetenciákkal rendelkeznek. A hibrid és távmunkavégzés itt már nem extra juttatás, hanem alapelvárás, ami részben fékezte a bérnyomást: sok munkavállaló hajlandó volt mérsékeltebb emelést elfogadni a rugalmasságért cserébe.

Egy könyvelő 500 ezer és 1,2 millió forint közötti fizetést vitt haza tavaly, egy főkönyvelő 1,5 millió forintot. Egy pénzügyi vezető fizetése pedig elérheti a 2,5 millió forintot is.

Mérnökök: keletre tolódó bérverseny

A mérnöki területeken az átlagos bérnövekedés 6,5 százalék volt 2024-hez képest, de a regionális kép látványosan átrajzolódott. Miközben a nyugat-magyarországi autóipari régiókban a megrendelések visszaesése fékezte a béreket, Kelet-Magyarországon az ipari beruházások erősítették a keresletet, és ezzel együtt a fizetéseket is.

A bérek 750 ezer forint és 1,8 millió forint között szóródnak az országban.

Ennek eredményeként több esetben kiegyenlítődtek – sőt megfordultak – az országon belüli bérkülönbségek: egy tapasztalt mérnök keleten nemcsak gyorsabban, hanem magasabb bérért is el tudott helyezkedni, mint nyugaton – írják a bérelemzésben.

Az Enloyd Salary Guide 2025 adatai alapján 2025 nem a bérrobbanás éve volt, hanem a kontrollált korrekcióé. A 7,8 százalékos átlagos bérnövekedés világosan jelzi a kilábalást a 2024-es stagnálásból, ugyanakkor azt is, hogy a vállalatok továbbra is fegyelmezett bérpolitikát folytatnak.

A piac üzenete egyértelmű: nem pozíciót, hanem teljesítményt fizetnek meg, és nem mindenhol egyformán. A bérsávok szélesednek, az olló nyílik, és a következő évek legnagyobb kérdése az lesz, hogy a gazdasági bizonytalanság enyhülésével, mikor válthatja fel az óvatosságot valódi bérdinamika.