Andrej Babiš vasárnap bejelentette: támogatja a közösségi média használatának tiltását a 15 év alatti gyermekek számára betiltsák Csehországban. A politikus szerint a szakértők egyre egyértelműbben figyelmeztetnek arra, hogy a közösségi platformok komoly károkat okozhatnak a fiatalok mentális fejlődésében – írja a Reuters.

Babiš egy közösségi oldalain közzétett videóüzenetben úgy fogalmazott:

„Támogatom, mert az általam ismert szakértők szerint ez rendkívül káros a gyermekekre. Meg kell védenünk őket.”

A cseh kormány első miniszterelnök-helyettese, Karel Havlíček a CNN Prima News televízió műsorában megerősítette: a kormány komolyan mérlegeli a tilalom bevezetését.

Elmondása szerint, ha megszületik a politikai döntés, akár még az idei évben a parlament elé kerülhet a szükséges törvényjavaslat.

Nem Csehország az első, aki döntést hozott a témában. Ausztrália elsőként vezette be december elején a 16 év alattiakra vonatkozó teljes tiltást, az elmúlt hetekben pedig Spanyolország és Görögország is javaslatot tett a tinédzserek közösségi médiahasználatának korlátozására.

Franciaország szintén olyan jogszabályon dolgozik, amely megtiltaná a 15 év alattiak számára az ilyen platformok elérését, valamint Nagy-Britannia is vizsgálja a lehetőségeket az ausztrál példát követve.