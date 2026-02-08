Andrej Babiš vasárnap bejelentette: támogatja a közösségi média használatának tiltását a 15 év alatti gyermekek számára betiltsák Csehországban. A politikus szerint a szakértők egyre egyértelműbben figyelmeztetnek arra, hogy a közösségi platformok komoly károkat okozhatnak a fiatalok mentális fejlődésében – írja a Reuters.
Babiš egy közösségi oldalain közzétett videóüzenetben úgy fogalmazott:
„Támogatom, mert az általam ismert szakértők szerint ez rendkívül káros a gyermekekre. Meg kell védenünk őket.”
A cseh kormány első miniszterelnök-helyettese, Karel Havlíček a CNN Prima News televízió műsorában megerősítette: a kormány komolyan mérlegeli a tilalom bevezetését.
Elmondása szerint, ha megszületik a politikai döntés, akár még az idei évben a parlament elé kerülhet a szükséges törvényjavaslat.
Nem Csehország az első, aki döntést hozott a témában. Ausztrália elsőként vezette be december elején a 16 év alattiakra vonatkozó teljes tiltást, az elmúlt hetekben pedig Spanyolország és Görögország is javaslatot tett a tinédzserek közösségi médiahasználatának korlátozására.
Franciaország szintén olyan jogszabályon dolgozik, amely megtiltaná a 15 év alattiak számára az ilyen platformok elérését, valamint Nagy-Britannia is vizsgálja a lehetőségeket az ausztrál példát követve.
