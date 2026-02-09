A forint árfolyama erősödött a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéshez képest hétfő reggelre.
Az euró jegyzése hétfő reggel hét órakor 377,89 forint volt a péntek esti 377,92 forint után.
Kapcsolódó
A dollár árfolyama hétfő reggel 318,82 forinton állt a korábbi 320,04 forintot követően. A svájci frank jegyzése 412,19 forint volt hétfő reggel, míg péntek este 412,43 forinton jegyezték.
Az előző heti hétfői kezdéshez képest a forint az euróval szemben 1,03 százalékkal, a dollárral szemben 1,10 százalékkal, a svájci frankkal szemben 1,11 százalékkal erősödött.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!