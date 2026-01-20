céginfó.hu

Csendben veszi át az irányítást az AI? Erre senki sincs igazán felkészülve

Miközben az AI egyre több személyes adatot használ és egyre komplexebb feladatokat végez, a szabályozás és a felhasználók is lemaradásban vannak. Keleti Arthur szerint hamarosan nem az lesz a kérdés, mit tud az AI – hanem hogy mi mit értünk még belőle.
Tieger Endre, 2026. január 27. Fotó: Economx / 1 - Keleti Arthur, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója és kibertitok-jövőkutató, az AI Summit 2025 vendégeként

Az AI-adatok kezelése hatalmas morális és bizalmi dilemmákat rejt, hiszen egy vállalat vagy magánszemély szempontjából kulcsfontosságú, hogy milyen adatokból dolgozik az AI és hogyan reagál a parancsokra – mutat rá Keleti Arthur, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója és kibertitok-jövőkutató, az AI Summit 2025 vendégeként. Beszélt arról is, hogyan változtatja meg az AI az adatbiztonság és a bizalom világát. A személyes AI-rendszerek jövője azon múlik, mennyire lesznek transzparensek és képesek elmagyarázni, mire használják az adatainkat. A beszélgetésből kiderült, hogy a szabályozói környezet nem tud mindenre felkészülni, a technológusok pedig nem adhatnak teljes morális útmutatást – így a felhasználóknak kell megtanulni biztonsággal és felelősséggel együtt élni ezekkel a rendszerekkel.

Az adás további részében szó lesz arról is:

  • Melyek a legnagyobb kihívások az AI által kezelt személyes adatokkal kapcsolatban?
  • Mi az a „kibertitok”, és miért válik egyre fontosabbá a jövőben?
  • Hogyan érthetjük és ellenőrizhetjük az AI döntéseit, amikor már túl komplex feladatokat végez ahhoz, hogy elmagyarázza a működését?

 

