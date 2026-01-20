Csendben veszi át az irányítást az AI? Erre senki sincs igazán felkészülve

Az AI-adatok kezelése hatalmas morális és bizalmi dilemmákat rejt, hiszen egy vállalat vagy magánszemély szempontjából kulcsfontosságú, hogy milyen adatokból dolgozik az AI és hogyan reagál a parancsokra – mutat rá Keleti Arthur, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója és kibertitok-jövőkutató, az AI Summit 2025 vendégeként. Beszélt arról is, hogyan változtatja meg az AI az adatbiztonság és a bizalom világát. A személyes AI-rendszerek jövője azon múlik, mennyire lesznek transzparensek és képesek elmagyarázni, mire használják az adatainkat. A beszélgetésből kiderült, hogy a szabályozói környezet nem tud mindenre felkészülni, a technológusok pedig nem adhatnak teljes morális útmutatást – így a felhasználóknak kell megtanulni biztonsággal és felelősséggel együtt élni ezekkel a rendszerekkel.
Az adás további részében szó lesz arról is:
