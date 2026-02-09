A Fidesz-kormány 2011 és 2025 között 15, közpénzből finanszírozott nemzeti konzultációt tartott. Ezek inkább kampányok, mint valódi véleményfelmérések: a kabinet háromszor annyit költött reklámra, mint az ívek nyomdai és postaköltségére - írta a 24.hu.

A lap hosszadalmas adatigénylések és személyes iratbetekintések után feltárta:

2025: a „Tisza-adóról” szóló konzultáció reklámköltsége bruttó 8,3 milliárd forint, nyomdai és postázási költsége 4 milliárd, ez így összesen 12,3 milliárd forint;

2023: minden idők legdrágább konzultációja, a szuverenitásvédelmi kampány, teljes költsége 16 milliárd forint (12,8 milliárd reklámra, 3,15 milliárd nyomdai és postázási költségre);

2025: az Ukrajna uniós csatlakozásával szemben meghirdetett „Voks 2025” konzultáció 14,8 milliárdba került;

2018: a családvédelmi konzultáció 4,67 milliárd forint reklámköltséggel járt.

Ha a két 2011‑es konzultációt nem számoljuk bele - a kiadások 2012 óta állnak rendelkezésre -, akkor a 118 milliárd forintnyi ismert összköltségből 28 milliárd a technikai kiadás, 90 milliárd a reklám, vagyis a kampányra fordított összeg több mint háromszorosa a lebonyolításinak.

Az adatokból látszik, hogy míg a 2010-es évek elején egy-egy konzultáció még 0,7-1,3 milliárd forintból valósult még, 2017-től a költségek ugrásszerűen nőttek, 2023 és 2025 között pedig tartósan 10 milliárd forint fölé emelkedtek. Például a 2015-ös bevándorlásról szóló konzultáció 1,3 milliárdba került, nyolc évvel később a szuverenitásvédelmi már 16 milliárd forintot emésztett fel.

2015-ben a technikai költségek nagyjából 1 milliárd forintot tettek ki, míg reklámra 381 millió forintot költöttek. 2025-re (a „Tisza-adós” kampánynál) a technikai költségek „csupán” négyszeresükre, a reklámkiadások viszont a 22-szeresükre emelkedtek. Ha pedig a 2023-as szuverenitásvédelmi kampányt nézzük, akkor a reklámkiadás közel a 34-szeresére nőtt 2015-höz képest.