Új funkciót kap a jövőben a Nyugati pályaudvar ékköve, a Királyi Váró, az országosan védett műemlék Prémium Váróként nyílik meg az utazók előtt - számolt be Facebook-oldalán a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a Nyugati pályaudvar vonatfogadó csarnokából nyílik egy helyiség, amelynek ajtaja mindig zárva van, ez az úgynevezett Királyi Váró. Nevét onnan kapta, hogy valamikor Ferencz József császár és felesége, Sissi királynő itt várakozott, amikor a bécsi és a gödöllői vonat között szállt át.

A Királyi Váró nemcsak a vasúti közlekedés történetének, hanem az építészetnek is kiemelt kincse, azonban az állagmegóvásáért legalább ötven éve senki semmit nem tett.

"Most a Királyi Várót felújítjuk, hogy visszakapja eredeti pompáját és megnyitjuk az utazóközönség számára"

- jelentette be a MÁV vezére.

Utalt arra, hogy a Keleti Pályaudvaron évek óta nagy sikerrel működik a Prémium Váró, ami a váróterem és a kávézó "különös házassága".

A Nyugati Pályaudvaron ugyanígy Prémium Váróként fogják megnyitni az egykori Királyi Várót.

Jelezte, hogy a felújítást előkészítő munkálatok már folyamatban vannak, a tényleges renoválás azonban a műemléki értékek védelme miatt időigényes, több szakaszból álló folyamat lesz.

"Célunk, hogy a váró a jövőben ne csak a múlt emlékeit őrizze, hanem az utazóközönség számára is élményt jelentő, nyitott térként keljen új életre" - fogalmazott Hegyi Zsolt.