A WHO két új globális jelentésében arra szólítja fel a kormányokat, hogy jelentősen emeljék meg a cukros és az alkoholtartalmú italokra kivetett adókat.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint ugyanis

a cukros üdítők és az alkoholtartalmú italok hozzájárulnak az elhízás, a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos megbetegedések, és sok más egészségi probléma terjedéséhez, különösen a gyermekek és a fiatal felnőttek körében.

A világszervezet indítványa kapcsán a Nébih rámutat, hogy jelenleg 116 ország adóztatja meg a cukros italokat, ám az sok helyen csak a szénsavas üdítőkre terjed ki, míg más magas cukortartalmú termékek – például a 100 százalékos gyümölcslevek vagy a fogyasztásra kész kávék és teák – mentesülnek az adók alól.

Az energiaitalokra továbbra is az országok 97 százaléka, az alkoholokra pedig 167 ország vet ki adót. Ez utóbbival összefüggésben megjegyzik, hogy a bor legalább 25 – többségében európai – országban adómentes annak ellenére, hogy egészségkárosító hatásai egyértelműek.

A WHO a „3 by 35” kezdeményezés keretében arra ösztönzi az országokat, hogy 2035-ig növeljék a dohánytermékek, az alkoholos és a cukros italok adótartalmát, csökkentve ezzel azok megfizethetőségét, és így védve a fogyasztók egészségét - hívja fel a figyelmet a Nébih.