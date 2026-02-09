A digitális rezsi apró, rendszeres online kiadásokat jelent. Ide tartozik az internet- és mobil-előfizetés, a tévé, valamint a streamingplatformok, a felhőalapú tárhelyek, a zenei és videojáték-előfizetések és az appok prémium csomagjai. Díjuk jellemzően néhány ezer forint, a streamingeknél gyakran 3000 forint feletti összeg.

A Pénzcentrum arra hívta fel a figyelmet, hogy ezek a költségek észrevétlenül nőnek. Néhány ezer forint itt, néhány ezer ott, és a hónap végére akár tízezrek is eltűnhetnek a bankszámlánkról úgy, hogy észre sem vesszük, mire fizettünk.

Egy átlagos magyar háztartás 23 ezer forintot költ hírközlési szolgáltatásokra - internetre, mobilra és tévére. Ebben az összegben nincs benne a streaming, a tárhely vagy az app-előfizetés, így a havi valós digitális rezsi jóval magasabb lehet, extrém esetben akár 40 270 forintra is rúghat. Ha valaki ugyanis minden népszerű szolgáltatásra előfizet - Netflix, Max, Amazon Prime, Disney+, Apple One, Spotify, YouTube Premium, videojáték-előfizetés, RTL+, ételkiszállítás, ChatGPT –, ennyit kell fizetnie.

Ehhez még hozzáadódhatnak a drágább szoftveres előfizetések, mint például a Creative Cloud.

Mit tehetünk a kiadások ellen? A lap szerint a kulcs a tudatosság: érdemes átnézni, mely szolgáltatásokra van valóban szükségünk. Több streaming-előfizetésnél nem kell mindegyiket megtartani; lemondhatjuk a használaton kívüli csomagokat, vagy olcsóbb csomagra válthatunk. Egy egyszeri áttekintéssel már jelentős megtakarítást érhetünk el.