2025 szeptemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 687 100, a nettó átlagkereset 475 100 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,5, a nettó átlagkereset 10, a reálkereset pedig 5,5 százalékkal felülmúlta az egy évvel korábbit – közölte kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Azt írták: a nettó átlagbér emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.

A bruttó kereset mediánértéke 568 700, a nettó kereset mediánértéke pedig 397 400 forintot ért el,

10,4, illetve 11,1 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

Ilyen jövedelmek voltak szeptember egészében

A KSH közleménye úgy szól: a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 687 100 forint volt, 9,5 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál.

A nettó átlagkereset 475 100 forintot ért el, ez 10 százalékkal magasabb volt, mint 2024 szeptemberében. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 660 400 forint volt, ami 9,3 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 656 300, a költségvetésben 664 200, a nonprofit szektorban 689 200 forintot tett ki, 8,6 és 11,2, illetve 10,2 százalékkal nőtt egy év alatt.

Az adatok szerint a reálkereset 5,5 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3 százalékos növekedése mellett.

A bruttó mediánkereset 568 700 forintot ért el, ami 10,4 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

A nettó kereset mediánértéke 397 400 forintot tett ki, 11,1 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

A január–szeptember bérmérlege

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 691 200 forint, a nettó átlagkeresete 476 000 forint volt.

A bruttó átlagkereset 9,1 százalékkal, míg a nettó átlagkereset 9,2 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét.