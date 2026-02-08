Új tulajdonoshoz került Nicolae Ceausescu egykori, az erdők mélyén megbúvó vadászrezidenciája Romániában. A Romania Sotheby’s International Realty 995 ezer eurós irányáron hirdette meg a birtokot, amely iránt több befektető is érdeklődött. Végül három komoly ajánlat érkezett, ezek közül választották ki a nyertest. A tranzakció nemrég zárult le, a végső vételárat nem hozták nyilvánosságra.

Az új tulajdonos egy, az idegenforgalomban tapasztalt vállalkozó, aki a jövőben is luxusüdülőként kívánja működtetni az ingatlant – írja a kronika.ro hírportál.

A birtok a Buzău megyei Gura Siriului térségében található, Brassótól alig egyórás autóútra. Az eredetileg a kommunista rezsim szűk elitje számára kialakított rezidencia mélyen az erdőben fekszik, teljes elszigeteltséget és intimitást biztosítva. A bejáratot egy közel négy kilométer hosszú erdei út köti össze a külvilággal.

Az ingatlan ma már több mint 41 ezer négyzetméteres területen terül el, miközben megőrizte a Ceausescu-korszakból örökölt diszkrécióra épülő infrastruktúrát. A birtok teljesen önellátó: saját vízforrással, áramtermeléssel és fűtési rendszerrel rendelkezik.

A főépület több szinten kínál szálláshelyeket:

8 kétágyas szoba,

2 junior lakosztály,

3 deluxe lakosztály,

1 penthouse lakosztály.

A vendégek számára külön étkezők, professzionális konyha, konferenciatermek, valamint pihenő- és játékszobák állnak rendelkezésre. A Hadar Chalet az elmúlt években több mint 250 esküvőnek adott otthont, és mára a természetközeli, exkluzív rendezvényhelyszínek egyik legismertebb romániai szereplőjévé vált.

A birtok szolgáltatásai a felső kategóriát célozzák: kültéri medence, éjszakai világítással ellátott teniszpálya, zen kert, fitneszrészleg, panorámás teraszok és gyermekjátszótér is helyet kapott. A terület egy részét helikopterleszállóként alakították ki, így Bukarestből, Brassóból vagy Nagyszebenből is gyorsan elérhető.