Az állampolgárság ellenőrzésének szigorításáról szóló amerikai választási szabályok elfogadására szólította fel Donald Trump amerikai elnök a Kongresszus republikánus tagjait vasárnap.
Az elnök közösségi médiaoldalán megjelent bejegyzésében az Egyesült Államok számára létfontosságúnak nevezte, hogy a Kongresszus többsége elfogadja a választások integritásáról szóló törvényjavaslatot (SAVE Act). A törvényhozókat arra kérte, "harcoljanak" annak érdekében, hogy minden szavazó számára kötelezővé tegyék személyazonosságának igazolását, amikor leadja voksát.
"Minden választónak igazolnia kell állampolgárságát az Egyesült Államokban, amikor választóként regisztráltatja magát" - írta Donald Trump és
kifejezte elvárását a levélszavazat intézményének megszüntetése mellett, ami alól csak kivételes esetekben lehetne felmentést kapni.
Az Egyesült Államokban novemberben tartják a következő országos választást, az úgynevezett félidős kongresszusi választást, az erre való felkészülés részeként a Trump-adminisztráció prioritásnak tekinti a SAVE Act (Safeguarding American Voter Eligibility Act) elfogadását, és hatályba léptetését.
A törvényt a demokraták ellenzik, egyebek között azzal érvelve, hogy az állampolgárság nélkül a választásokon való részvételt a jelenlegi jogszabályok is tiltják.
A republikánusok szerint viszont a jelenlegi szabályok nem adnak elegendő védelmet a választás törvényességének betartása számára.
