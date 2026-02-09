Kapcsolata Jeffrey Epsteinnel "súlyos hibát tárt fel ítélőképességében" - jelentette ki Espen Barth Eide norvég külügyminiszter. "Az ügy megnehezíti a szerepéhez szükséges bizalom helyreállítását" - hangsúlyozta a tárcavezető hozzátéve, hogy Juul döntését ezért helyesnek véli.

Juul és férje, Terje Rod-Larsen volt vezető beosztású diplomata az amerikai pénzemberről és szexuális bűnözővel kapcsolatos újabb dokumentumok nyilvánosságra hozatalát követően nyomás alá kerültek. Epstein röviddel a halála előtt börtönben aláírt végrendeletében fejenként 5 millió dollárt szánt a házaspár két gyermekének.

Juul a norvég sajtónak nyilatkozva azt mondta, hogy Epsteinnel diplomáciai keretek között ismerkedett meg, amit követően minimális kapcsolatot tartott vele. Sajnálatát fejezte ki, hogy kapcsolatba került a férfival. Férje 2020-ban határolódott el Epsteintől és szintén "komoly balítéletnek" nevezte kapcsolatát vele. Rod-Larsen a norvég sajtó szerint "személyes pénzügyi kapcsolatot" ápolt Epsteinnel.

Juul ügyében, akit a múlt héten felfüggesztettek tisztségéből, most a norvég külügyminisztérium folytat vizsgálatot, hogy a nagykövet mit tudhatott Epsteinről, pontosan milyen kapcsolatban álltak, illetve, hogy az ügynek lehetnek e "további következményei". Egyelőre azonban továbbra is a külügyi tárca alkalmazottja maradhatott Juul.

Több más norvég személyiség is magyarázkodni kénytelen az Epsteinnel fenntartott kapcsolatai miatt. Mette-Marit norvég hercegné, Haakon trónörökös felesége, aki több száz alkalommal volt említve az iratokban, mélységes sajnálatát fejezte ki az Epsteinnel fenntartott barátságért. Thorbjorn Jagland volt miniszterelnök ellen rendőrségi nyomozás indult "korrupció súlyos esetének" gyanúja miatt. Jagland 1996-1997-ben volt Norvégia kormányfője, volt a norvég Nobel-bizottság elnöke és az Európa Tanács főtitkára is. Szintén felmerült a dokumentumokban Borge Brende volt külügyminiszter és a Világgazdasági Fórum mostani elnökének neve.