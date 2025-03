Miután kedden kiderült, hogy februárban sem lassított a fogyasztói árak emelkedése a januári szintekhez képest, a kormány bejelentette, hogy március 17-től május 31-ig összesen 30 alapvető élelmiszerre kiterjeszti az árrésstopot, ami azt jelenti, hogy a kereskedők árrése a termékek után nem lehet nagyobb mint 10 százalék.

Nagy Márton egy keddi háttérbeszélgetésen az Indexnek azt nyilatkozta, hogy már korábban is egy háromelemes lépés tervezetét kommunikálta a kormány: először az önkéntes árcsökkenés, aztán a haszonkulcsok hatósági korlátozása, végül a hatósági árak bevezetése következik. A miniszter szerint most a második szinten, azaz a haszonkulcsok korlátozásánál tartunk.

A lap azt írja, úgy kell értelmezni a kereskedelmi árrés korlátozását, hogy semmilyen árrés nem emelkedhet, vagyis ami 10 százalék felett van, az 10 százalék alá kerül, de amelyik termékkörön most 4 százalékos az árrés, akkor annak is a befagyasztását várja el a kormány, a januári árakhoz képest.

A harminc alapvető élelmiszert tartalmazó lista összesen a kiskereskedelmi boltokban kapható élelmiszerek egynegyedét tartalmazza, az élelmiszer-inflációs kosár 6 százalékát.

Nagy Márton azt mondta, a ceteris paribus elv alapján csaknem 10-15 százalékos csökkenést vár az élelmiszer-inflációs kosárban a kormány, ami a teljes inflációt 2 százalékponttal csökkentheti.

Nem a listaárat, hanem a fizikailag beérkező árat veszi figyelembe a kormány.

Arra is kitért, hogy az online pénztárgépek miatt már látják a márciusi adatokat, ennek alapján pedig tovább folytatódott az élelmiszer-inflációs trend, a 7,1 százalékról a 9-10 százalékot is megközelített, ami szerinte nem elfogadható. A tárcavezető azt is közölte, hogy a beavatkozás tényleges hatása az áprilisi inflációban fog jelentkezni.

