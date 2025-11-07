A kormány kiegészíti az árréscsökkentéssel érintett áruk listáját, ezzel még több élelmiszer lesz olcsóbb – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán péntek reggel közzétett videóban.
Ennek alapján december elsejétől olcsóbb lesz:
- a marha-fehérpecsenye,
- a marhafelsál,
- a sertésmájas,
- a sertésmájkrém,
- a félkemény sajt,
- a sajtkrém,
- a kenhető sajt,
- az alma,
- a körte,
- a szilva,
- a szőlő,
- a paradicsom,
- a fejes káposzta,
- a vöröshagyma
- és a zöldpaprika.
A kisgyermekesek pedig a bébiételt tudják majd olcsóban megvásárolni.
Mint mondta, lesz olyan termék, amelynek akár 40 százalékkal csökkenhet az ára, hiszen jelenleg 90 százalékos árréssel értékesítik, ami a politikus szerint elfogadhatatlan. Ha a kormány intézkedése kell ahhoz, hogy az áremelők ne zsigereljék ki az embereket, akkor legyen így – jegyezte meg.
Hozzátette: az árréscsökkentés február 28-ig érvényben marad.
