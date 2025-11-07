A kormány kiegészíti az árréscsökkentéssel érintett áruk listáját, ezzel még több élelmiszer lesz olcsóbb – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán péntek reggel közzétett videóban.

Ennek alapján december elsejétől olcsóbb lesz:

  • a marha-fehérpecsenye,
  • a marhafelsál,
  • a sertésmájas,
  • a sertésmájkrém,
  • a félkemény sajt,
  • a sajtkrém,
  • a kenhető sajt,
  • az alma,
  • a körte,
  • a szilva,
  • a szőlő,
  • a paradicsom,
  • a fejes káposzta,
  • a vöröshagyma
  • és a zöldpaprika.

A kisgyermekesek pedig a bébiételt tudják majd olcsóban megvásárolni.

Mint mondta, lesz olyan termék, amelynek akár 40 százalékkal csökkenhet az ára, hiszen jelenleg 90 százalékos árréssel értékesítik, ami a politikus szerint elfogadhatatlan. Ha a kormány intézkedése kell ahhoz, hogy az áremelők ne zsigereljék ki az embereket, akkor legyen így – jegyezte meg.

Hozzátette: az árréscsökkentés február 28-ig érvényben marad.

