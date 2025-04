A segélyekre és a kutatási beruházásokra fordított keretösszeg csökkentésével, illetve a HIV fertőzést megelőző gyógyszer bevezetésének elakadásával az egészségügyi szakértők több millió halálos áldozatra figyelmeztetnek Európa-szerte 2030-ig bezárólag – írja a Euroactiv.

A The Lancet nevű folyóiratból kiderül, ha az EU és más nyugati kormányok nem növelik az AIDS-programok finanszírozására vonatkozó kötelezettségvállalásaikat, a HIV-nek, mint közegészségügyi vészhelyzetnek a felszámolása terén elért eddigi haladások akár meg is fordulhatnak.

Közegészségügyi szakértők kiemelték, az olyan konkurens kérdések, mint a védelem, illetve az európai kritikus nyersanyagok biztosítását célzó stratégiai partnerségek mellett az új gyógyszerek piacra dobása és a megelőzést szolgáló erőfeszítések konkrétan háttérbe szorulnak.

Amerika leghíresebb globális egészségügyi programja, a PEPFAR, Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése óta költségvetési megszorításokkal néz szembe. Ez vezetett a lenakapavir, a „2024 áttörő gyógyszerének” nevezett, évente kétszer beadandó HIV-megelőző injekció bevezetésének elakadásához is.

Azonban nem ez az egyetlen ország, amely visszaszorítja a külföldre irányuló segélyeit.

Európa-szerte a költségvetéseket a védelem irányába alakítják át. Múlt héten Brüsszelben Marco Rubio amerikai külügyminiszter felszólította a NATO-országokat, hogy növeljék a védelmi kiadásokat, még akkor is, ha ez más területeken megszorításokat jelent.

Lisa Goerlitz, a DSW globális egészségügyi nonprofit szervezet brüsszeli irodájának vezetője elmondta, hogy az USAID megszorításai klinikák bezárásához és a HIV-kezelés súlyos fennakadásaihoz vezettek.

Afrikai partnereink a helyszínen a gyógyszerekkel szembeni rezisztencia és az elkerülhető halálesetek növekedéseiről számolnak be

- tette hozzá Lisa Goerlitz.

Hozzátette, a segélyezési költségvetések csökkentése csak még inkább alááshatja a HIV elleni küzdelemben elért évtizedes haladást, főként az olyan országokban, mint Uganda, Etiópia, Kenya és Tanzánia, ahol az egészségügyi szervezetek a legtöbb munkát végzik.

A Lancet tanulmánya szerint a világ öt legnagyobb adományozója - Franciaország, Hollandia, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Németország - által végrehajtott csökkentések 10 millióval több HIV-fertőzöttet eredményezhetnek.

Franciaországban 2,1 milliárd euróval csökkentették a támogatásokat a 2025-ös kiadási tervezetben. Németország, a Globális AIDS-ellenes Alap negyedik legnagyobb adományozója, pedig szintén csökkentéseket tervez az új koalíciós kormánya alatt.

Az említett akadályok mellett Európa saját finanszírozási problémákkal küzd az olyan HIV-technológiák, mint a vakcinák és az antiretrovirális preexpozíciós profilaxis (PrEP) gyógyszerek esetében. Egy új tanulmány szerint a HIV-vakcina finanszírozása az EU-ban a 2008-as megközelítőleg 70 millió eurós kerethez képest 2022-re kevesebb mint 5 millió euróra esett vissza.

Donald Trump, amerikai elnök költségcsökkentést irányozó intézkedései a HIV kutatásokon kívül a tuberkulózissal foglalkozó munkákat is jelentősen sújtják. A megszorítások több amerikai egyetem laboratóriumát is elérték, köztük a Harvard, a Princeton, a Cornell és a Columbia is jelentős mértékben csökkentette a kutatások finanszírozását, annak ellenére, hogy a fertőző betegség, amelyet kutatnak évente több mint egymillió ember haláláért felelős.

Sajnálatos módon nem csak a tuberkulózissal kapcsolatos kutatások érintettek, hiszen több szakembernek is le kellett állítani a Lou Gehrig-betegség (ALS) diagnosztikai eszközével kapcsolatos kutatásait, de ezenfelül még az űrkutatással és a sugárbetegséggel foglalkozó projekteket is érintenek a változások.

A Harvardnak jelen állás szerint összesen 110 millió dolláros megszorításokkal kell szembenéznie. Az akadémikusok pedig már lassan össze sem tudják számolni milyen és mekkora volumenű projektek szűntek meg a Trump-adminisztráció miatt, mivel olyan gyorsan és váratlanul érkeztek az utasítások, hogy fel sem tudtak készülni rájuk - írja a The New York Times.

Az egyetemeket szerencsére nem hagyják nyugodni a történtek. Christopher Eisgruber, a Princeton elnöke kiemelte, nem tesznek engedményeket a Fehér Háznak, és a Cornellel, az egyetemi szövetséggel, valamint még egy tucat felsőoktatási intézménnyel együtt pert indítanak a Trump-adminisztráció ellen.