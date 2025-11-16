Pablo Vázquez, főváros közbiztonságáért felelős hivatal vezetője elmondta, hogy az egyébként békésen induló tüntetésen 100 rendőr is megsebesült, közülük 40-et kórházba kellett vinni. Emellett 20 civil sebesültről tudni, további 20 embert pedig őrizetbe vettek.

Az emberek helyszíni beszámolók szerint kövekkel dobálták a rendőröket.

A tüntetésen többen viseltek olyan sombrerót, amelyet Carlos Manzo, Uruapan város november 1-jén meggyilkolt, a szervezett bűnözés elleni kemény fellépése miatt népszerűvé vált polgármestere hordott, néhányan pedig Mind Carlos Manzók vagyunk feliratú táblát tartottak a magasba.

Az utóbbi hónapokban több, fiatalok vezette - úgynevezett "Gen Z tiltakozás" néven ismertté vált - tüntetés robbant ki egyebek között Nepálban és Madagaszkáron is. Jóllehet a fiatalok országonként eltérő okok miatt vonulnak utcára, a tüntetéseket - amelyekhez minden generációból csatlakoznak - általában mindenütt az online térben szervezik meg, és közös szimbólumokat, például egy japán manga nyomán népszerűvé vált szalmakalapos kalózzászlót használnak.