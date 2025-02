Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője azzal érvelt az orosz elnöknél, hogy a Donald Trumppal való tárgyalásokat úgy kell lefolytatni, hogy azok elsősorban üzletkötések legyenek. Minderről a Bloomberg számol be a tárgyalásokat ismerő forrásra hivatkozva.

Az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője most lehetőséget is kapott arra, hogy bizonyítson ezen a téren, a „haditervnek” pedig része, hogy Donald Trumpot és Elon Muskot is „behálózza” azzal a céllal, hogy az ukrajnai háború befejezését követően mindketten Moszkva számára kedvező feltételekkel lássanak nagyszabású üzletet Oroszországban.

A Goldman Sachs Group egykori befektetési bankára tehát arra beszélte rá Putyint, hogy üzleti lehetőségek alapján alakítson ki kapcsolatokat Trumppal.

Kirill Dmitrijev egyébként tagja volt az orosz delegációnak, amely Rijádban folytatott béketárgyalásokat február 18-án az Egyesült Államokkal: ő volt a befektetési, gazdasági blokk felelőse. Majd a szaúd-arábiai utat követően Putyin elnök a külföldi országokkal folytatott beruházási és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízotti kinevezéssel látta el.

Elnökök üzlete

Kirill Dmitrijev a héten máris közzétette X-csatornáján, hogy az amerikai-orosz együttműködés „kulcsfontosságú a világ kihívásainak kezeléséhez”.

Maga Putyin elnök is megerősítette ezt a stratégiát, amikor a héten úgy nyilatkozott, hogy szívesen együttműködik „amerikai partnerekkel” az orosz ritkaföldfémek bányászatában. Mint fogalmazott: Oroszország nagyságrendekkel több ilyen jellegű erőforrással rendelkezik, mint Ukrajna. Miközben azt is felajánlotta, hogy 2 millió tonna alumíniumot ad el az Egyesült Államoknak, amennyiben Trump feloldja az importkorlátozásokat.

Erre válaszul az amerikai elnök keddi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy szeretne orosz földön is ásványkincseket vásárolni, ugyanis Oroszország nagyon jó ritkaföldfémkészletekkel rendelkezik. „Nagyszerű dolog, ha megállapodunk, ugyanúgy nagyszerű Oroszországnak is, mert ott üzleteket köthetünk, nagyon értékes földjeik vannak, amelyeket nem hasznosítanak” – fogalmazott Donald Trump.