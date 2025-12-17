A Warner Bros. Discovery igazgatótanácsa a legfrissebb beszámolók szerint készen áll arra, hogy azt javasolja a részvényeseknek: utasítsák el a Paramount Skydance 108 milliárd dolláros „ellenséges” felvásárlási ajánlatát.

A Paramount közvetlenül a WBD részvényeseinek tett ajánlatot az egész társaság felvásárlására, amely készpénzben biztosítaná a részvényenkénti 30 dolláros árat.

A The Guardian cikke szerint a Warner vezetése azonban inkább a Netflixszel már korábban elfogadott megállapodás mellett tartana ki, amelyben a stúdió- és streaming-eszközökért cserébe összesen mintegy 82,7 milliárd dollár értékű tranzakciót kötöttek, részben készpénzben, részben Netflix-részvényekért.

A Warner Bros. Discovery igazgatósága szerint a Netflix-ajánlat megbízhatóbb finanszírozási háttérrel és kedvezőbb feltételekkel bír, mint a Paramount Skydance teljes egészében készpénzes, de a finanszírozásban bizonytalanságot mutató ajánlata.

Jared Kushner befektetési cége, az Affinity Partners, amely korábban a Paramount ajánlatának fontos finanszírozójaként szerepelt, kedden bejelentette, hogy visszalép a támogatástól. Ez tovább csökkentette a Paramount alkuerejét, mivel a támogatók kilépése gyengíti az ajánlat hitelét és a potenciális szabályozási jóváhagyás esélyét.