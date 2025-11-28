Az orosz Roszkoszmosz űrügynökség pénteken közölte, hogy előző nap a Szojuz MSZ-28 űrhajó startjánál megrongálódott a kazahsztáni bajkonuri űrkikötő. Az űrhajó egy orosz-amerikai legénységet vitt a Nemzetközi Űrállomásra. Több elem károsodását is észleltük a kilövőállomáson – írta a Roszkoszmosz a közösségi médiában, miután megvizsgálták a létesítményt.

Az űrügynökség ugyanakkor közölte, hogy minden szükséges alkatrész rendelkezésre áll a javításhoz, és a kilövőállást a lehető legrövidebb időn belül helyreállítják.

A Szojuz MSZ-28 küldetés keretében két orosz, Szergej Kugy-Szvercsov és Szergej Mikajev, valamint az amerikai Christopher Williams, a NASA űrhajósa indult a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) Bajkonurból. A Roszkoszmosz tájékoztatása szerint az űrhajó a történteket követően sérülés nélkül dokkolt az ISS-en.

Az űrhajósok a tervek szerint 242 napot töltenek majd az űrben, és 2026 július végén térnek vissza. A nyolc hónapos misszió során több mint 40 tudományos kísérletet és két űrsétát terveznek. Az első űrséta célja egy olyan berendezés felszerelése lesz, amely a napkitörések előrejelzésére szolgál. A második űrséta során az űrhajósok karbantartják a Zarja (Pirkadat) orosz modult, és kicserélik az elhasználódott alkatrészeket.