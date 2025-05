Oroszország szerint Ukrajna már második egymást követő éjszaka indított dróntámadást Moszkva ellen.

A főváros négy nagy repülőterét a biztonság érdekében több órára lezárták, majd később újra megnyitották őket

– számolt be a BBC az orosz légiközlekedési hatóságra hivatkozva.

Moszkva polgármestere, Szergej Szobjanyin ezzel kapcsolatban a közösségi médiában azt tette közzé, hogy

legalább 19 ukrán drónt semmisítettek meg, mielőtt azok különböző irányokból elérték volna a várost.

Elmondása szerint néhány roncsdarab a városba vezető egyik fő autópályára zuhant, de nem történt személyi sérülés.

Ukrajna egyelőre nem kommentálta az eseményeket. Harkiv polgármestere azonban közölte, hogy Oroszország éjszaka dróntámadásokat hajtott végre a város ellen, valamint a Kijev környéki területeken is. Ukrajna odesszai területének kormányzója, Oleh Kiper szerint egy ember életét vesztette egy dróntámadásban.

Ez már a második éjszaka egymás után, hogy Oroszország ukrán dróntámadásról számolt be. Hétfőn az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy 26 ukrán drónt semmisítettek meg az éjszaka folyamán.

Most orosz katonai bloggerek nem megerősített jelentései szerint Moszkva déli részén egy lakóház ablakai is betörtek. Moszkva mellett más orosz városok kormányzói, köztük a penzai és a voronyezsi vezetők is arról számoltak be, hogy városukat szintén drónok vették célba a keddre virradó éjszaka folyamán.

Mindez azután történt, hogy hétfőn jelentések érkeztek Ukrajna újabb kísérleteiről az oroszországi kurszki területre való betörésre. Kijev közölte, hogy vasárnap drónirányító egységet talált el a kurszki területen, az orosz Tyotkino falu közelében.

Moszkva még áprilisban azt állította, hogy visszavette az egész régió irányítását, kilenc hónappal azután, hogy az ukrán erők meglepetésszerű inváziót indítottak. Kijev viszont ragaszkodik ahhoz, hogy továbbra is vannak katonái a határ túloldalán.

Ugyancsak Kurszkban az orosz hatóságok azt jelentették, hogy hétfőn Rylszk városában egy elektromos alállomás áramellátása megszűnt, miután ukrán támadás következtében megsérült. A robbanás repeszei két tinédzsert is megsebesítettek.

Több orosz katonai blogger pedig arról számolt be, hogy ukrán erők megpróbálták átlépni a határt Tyotkino falu irányába, és képeket tettek közzé, amelyeken járművek áttörnek a határ menti tankakadályokon.

Eközben a Reuters jelentése szerint

a határtól mintegy 12 km-re, Északkelet-Ukrajnában fekvő Szumiban a helyi hatóságok evakuálásra szólították fel a lakosokat két településről.

Ukrajna eredetileg 2024 augusztusában indította meglepetésszerű betörését Kurszkba, hogy védelmi pufferzónát hozzon létre Szumi és a környező területek számára, és reményeik szerint ezt egyben alkupozícióként is használhatják majd a jövőbeni tárgyalások során.