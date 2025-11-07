A világ legnépszerűbb úti céljai közé tartozó ázsiai országokban egyre gyakrabban okoznak problémát a felelőtlen turisták – írja a Dívány.
A külföldi látogatók Thaiföldön, Japánban és Indonéziában gyakran figyelmen kívül hagyják a kulturális és vallási szabályokat, ami nem elég, hogy sok kellemetlenséggel jár, de komoly gazdasági és környezeti károkat is okoz.
Egyes látogatók például szent helyeken viselkednek illetlenül, templomokban szelfiznek, vagy a tiltások ellenére természetvédelmi területeken motoroznak.
Japánban több városban külön szabályokat vezettek be, például Kiotóban a gésanegyedbe már csak engedéllyel lehet belépni, miután a turisták zaklatták a helyieket és beleegyezésük nélkül fotózni próbálták őket.
A helyiek türelme sok helyen elfogyott: Balin egy új törvény született, amely alapján a kulturális és vallási szabályokat megszegő turistákat akár ki is utasíthatják. Thaiföldön viselkedési útmutatót adnának minden látogatónak, hogy elkerüljék a hasonló helyzeteket.
A szakértők szerint a túlzott turizmus nemcsak a környezetre, hanem a kulturális örökségre is veszélyt jelent. A városok infrastruktúrája nehezen bírja a több millió látogatót, miközben a helyi lakosok egyre kevésbé érzik magukénak saját otthonukat.
