A világ legnépszerűbb úti céljai közé tartozó ázsiai országokban egyre gyakrabban okoznak problémát a felelőtlen turisták – írja a Dívány.

A külföldi látogatók Thaiföldön, Japánban és Indonéziában gyakran figyelmen kívül hagyják a kulturális és vallási szabályokat, ami nem elég, hogy sok kellemetlenséggel jár, de komoly gazdasági és környezeti károkat is okoz.

Egyes látogatók például szent helyeken viselkednek illetlenül, templomokban szelfiznek, vagy a tiltások ellenére természetvédelmi területeken motoroznak.

Japánban több városban külön szabályokat vezettek be, például Kiotóban a gésanegyedbe már csak engedéllyel lehet belépni, miután a turisták zaklatták a helyieket és beleegyezésük nélkül fotózni próbálták őket.

A helyiek türelme sok helyen elfogyott: Balin egy új törvény született, amely alapján a kulturális és vallási szabályokat megszegő turistákat akár ki is utasíthatják. Thaiföldön viselkedési útmutatót adnának minden látogatónak, hogy elkerüljék a hasonló helyzeteket.

A szakértők szerint a túlzott turizmus nemcsak a környezetre, hanem a kulturális örökségre is veszélyt jelent. A városok infrastruktúrája nehezen bírja a több millió látogatót, miközben a helyi lakosok egyre kevésbé érzik magukénak saját otthonukat.