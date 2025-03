Maga az amerikai elnök osztott meg egy videót Truth Social fiókjában, amelyben a Gázai övezetet dubaji stílusú paradicsomként ábrázolják, de kiderült, hogy a mesterséges intelligenciával készített klipet Trump „megalomán eszméjének” politikai szatírájaként készítették – nyilatkozta a filmrendező-szerző a The Guardian-nek.

Szakállas hastáncosnők vonaglanak Donald Trump Gázájában A videó egy családot ábrázol, amint a háború sújtotta Gáza roncsaiból egy felhőkarcolókkal szegélyezett tengerparti üdülővárosban találja magát. Trump koktélokat szürcsölget a félmeztelen Benjamin Netanjahuval, Elon Musk pedig helyi specialitást kóstolgat, és elnöki szobor is ékeskedne a felhőkarcolók között. A mesterséges intelligencia által készített videó tarol a neten, amely azt mutatja meg, milyen lehetne a háború sújtotta Gázai övezet, Donald Trump tervei alapján. Itt olvashatja el, mit írtunk a videóról és meg is nézheti a remekművet >>>

A videó röviddel azután jelent meg, hogy Trump bemutatta a Gázai övezetre vonatkozó ingatlanfejlesztési tervét, és kijelentette, hogy kitelepíti a mintegy 2 milliós lakosságot, hogy létrehozza a „közel-keleti riviérát”.

Trump ezután minden magyarázat nélkül közzétette a klipet.

Solo Avital, egy Los Angeles-i filmes elmondta, hogy a videót kevesebb mint nyolc óra alatt készítette el, mesterséges intelligencia eszközökkel kísérletezett, és pokolian meglepte, hogy futótűzként terjedt el az interneten.

Nem provokátorok vagyunk, a szatíra kettőssége attól függ, hogy milyen kontextusba helyezik, poénos vagy vicces. Hozzátette,

a beleegyezésük nélkül tették közzé a klippet.

Avital amerikai állampolgár, Izraelben született, és üzlettársa, Ariel Vromen – a 2012-es The Iceman című film rendezője. Az EyeMix vizuális cégben dokumentumfilmeket és reklámokat készítenek. Avital elmondta, hogy kísérletezik az Arcana AI platformmal, és úgy döntött, hogy „szatírát készít a megalomán ötletről, a szobor felállításáról”, hogy megnézze, mire képes az eszköz.

A videoklipet megosztotta barátaival, de üzlettársa néhány órára közzétette népszerű Instagramján.

Avital először akkor tudta meg, hogy a videó szélesebb közönséghez jutott el, amikor több ezer üzenet érkezett a telefonjára, amelyben a barátok figyelmeztették Trump bejegyzésére. Hozzátette: ez a tapasztalat megerősítette, miként terjednek az álhírek.

Reméli, hogy ez a tapasztalat nyilvános vitát vált ki a generatív mesterséges intelligencia jogairól és hibáiról, beleértve az alkotók jogait is.

Kreatív iparági szakemberként azonban azt mondta, hogy általában üdvözli az AI-t, messze a legjobb dolog, ami a kreativitással történt. Mindenkivel szemben, aki azt hiszi, hogy megöli a kreativitást, mi ennek az ellenkezőjét bizonyítjuk – fogalmazott és hozzátette, ez a film sem jött volna létre emberi beavatkozás nélkül.

Hany Farid, a University of California Berkeley professzora, aki a hamisítások azonosítására szakosodott, azt mondta, hogy a mesterséges intelligencia által generált videók híreseményekről vírusként terjednek. Megjegyezte, hogy rengeteg tartalom keletkezett a Los Angeles-i erdőtüzekről is, köztük egy leégett Oscar-trófeáról készült videó is.

Azt mondta,

Avital esete ráébresztheti az embereket arra, hogy „nincs olyan, hogy csak megosztottam egy barátommal. Ha csinálsz valamit, arra kell számítani, hogy utána már nem lehet irányítani" – tette hozzá.

Úgy véli, hogy az AI-platformok felelőssége, hogy korlátozzák a technológiát a visszaélések megakadályozásában.