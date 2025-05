Putyin elnök biztos benne, hogy seregei az év végéig megtörhetik Ukrajna védelmét, így átvéve az irányítást négy olyan régió felett, amelyet Oroszország magának követel. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az orosz elnök nem lesz hajlandó engedményeket tenni Donald Trumpnak.

Minderről a Bloomberg számolt be, amelynek forrásai szerint Donald Trump ettől függetlenül megpróbálhatja majd erőltetni az ukrajnai béke ügyét. Az amerikai elnök tehát abból a tervéből nem enged, hogy tegyenek pontot gyorsan az Ukrajnában zajló orosz invázió végére.

Putyin elnöknek pedig a jelek szerint esze ágában sincs a háborút befejezni.

A lap arról is ír, hogy a tűzszünet kikényszerítésére irányuló amerikai erőfeszítések már elérték a zenitjüket, innentől nem lesz több, se más Oroszország felé irányuló nyomásgyakorlás. A Kremlhez közeli források mindeközben azt mondják, hogy Vlagyimir Putyin egy elhúzódó háborúra rendezkedett be, és „derűlátó” a további amerikai szankciók bevezetésével is. Jelentsen ez bármit is.