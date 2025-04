A péntek délelőtti merénylet során Jaroszlav Moszkalik tábornok egy Volkswagen gépkocsi mellett haladt el, amikor egy robbanás több méter magasságba a levegőbe repítette – írja az Izvesztyija.

A támadást a Moszkva melletti Balasikában követték el, amelyről Szvetlana Petrenko, az oroszországi Nyomozó Bizottság (IC) hivatalos képviselője számolt be április 25-én.

Petrenko elmondta, hogy jelenleg a nyomozó-operatív csoport és a rendvédelmi szervek operatív egységeinek munkatársai vizsgálják az eset helyszínét.

A tábornok a Kremltől mintegy 15 perces autóútra fekvő lakóparkban élt, és valószínűleg a saját parkoló gépkocsija felé tartott. A robbantás jellege előre megfigyelt és kitervelt módszerre utal, és a pokolgépet nagy valószínűséggel távirányítással hozták működésbe – írja a Euronews.

Moszkalik esete immár a sokadik az orosz vezető tábornokok és parancsnokok elleni merényletek között, amelyek legtöbbje mögött az ukrán katonai hírszerzést azonosították.

BREAKING:



Looks like Ukraine’s military intelligence has eliminated one of Russia’s top-level war criminals.



Deputy Chief of the Main Operations Directorate of the Russian General Staff, Major General Yaroslav Moskalik, was killed in a car bomb explosion in Moscow this morning pic.twitter.com/mUPLv1UAP5