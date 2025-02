Az ArBat zászlóalj létrehozója, a DNR (Donyecki Népköztársaság) bokszszövetség vezetője Armen Sarkiszján életét veszítette egy moszkvai lakótelepen történt robbanásban – írja a The Insider.

Az orosz férfi sorsa sokáig bizonytalan volt, a rendvédelmi források szerint Sarkiszján meghalt, a TASZSZ szerint azonban súlyosan megsebesült, de életben van. A RIA Novosztyi információi szerint a férfit az intenzív osztályon ápolják, a lábát azonban nagy valószínűséggel amputálni fogják.

Később az MTI megerősítette, hogy a férfi a kórházba szállítást követően életét veszítette.

Az előzetes adatok szerint az incidens oka egy gránát volt, amely az egyik bejárat előterében robbant fel. A detonáció idején egy csoport tartózkodott a helyszínen, illetve egy nő haladt át a csarnokon.

A robbanásban egy ember meghalt, de a sérültek között van a 44 éves Daria Karseladze, illetve a 49 éves Oleg Kaspirovics is, akiket kórházba szállítottak. Az áldozatok között vannak még a lakópark alkalmazottai, köztük biztonsági őrök és egy portás is.

A Nyomozó Bizottság gyilkosság, illetve gyilkossági kísérlet címén büntetőeljárást indított az eset miatt. A robbanás helyszínére pedig kiérkezett Andrej Sztrizhov, a moszkvai Nyomozói osztály vezetője is. Azonban még mindig nem világos, hogy ki állhat a merénylet mögött.

Szarkiszjánt egyébként Armen Gorlovszkij néven is ismeri az ukrán bűnügyi hatóság, mivel 2024 februárjában nyilvánosságra hozták, hogy Oroszország számára militáns csoportot hozott létre.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat és a Nemzeti Rendőrség jelentette, hogy Szarkiszján Horlivkában összeállított egy „ArBat” nevű militáns formációt, amelynek alapját súlyos bűncselekményekért elítélt visszaeső bűnözők alkották. A csoport aktívan részt vett az Ukrajna elleni katonai műveletekben, különösen Toretszk esetén, amely aztán a kurszki terület része is lett.

A nyomozás szerint Szarkiszján szoros kapcsolatban állt az FSZB-vel, és a donyecki régió megszállt területein lévő börtönök „felügyelőjeként” tevékenykedett, illegális fegyveres csoportokat hozott létre a foglyok között. Az általa irányított cégeken keresztül látták el fegyveresekkel a védelmi létesítményeket.

Szarkiszjánt azzal is vádolják, hogy az Euromaidan idején bűncselekményeket követett el, főképpen azzal, hogy „tituszkij” csoportokat szervezett, amelyek tüntetőkre támadtak.

Csoportját azzal is gyanúsítják, hogy részt vett Vjacseszlav Veremija újságíró meggyilkolásában. Szarkiszján 2014 óta szerepel nemzetközi körözési listán, és úgy tartják, hogy közel áll Viktor Janukovics hazaárulással vádolt elnökhöz is.

Amennyiben ez még nem lenne elegendő, a férfi a csecsen érdekcsoportokkal sem ápol jó viszonyt. Egy évvel korábban, 2024 februárjában tűzharcba is keveredett egy rivális csoporttal, amelynek eredetét a lánya autóbalesetéhez vezették vissza.

/1. Just now. Explosion occurred in Moscow, Russia.



According to preliminary data, the person killed in the explosion may be the creator of the "Arbat" battalion of the Russian and also the President of the Boxing Federation of the so-called DPR and, Armen Nagapetovich… pic.twitter.com/RO0NcFWjUC