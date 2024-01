Megdöbbentette a német sajtót az a New York Timesban csütörtökön megjelent elemzés, amely lényegében temeti Németországot Európa vezető nagyhatalmaként. Az amerikai napilap a gazdasági teljesítmény tavalyi, 0,3 százalékos csökkenése alapján megállapítja, hogy Németország megtorpant, sőt, a G20-as országok sorában csak hátul kullog Argentínával karöltve, és 2024-ben sincs sok esély a felépülésre – szemben az eurózóna többi országával. Az okok között az erősödő nemzetközi verseny mellett a rugalmatlan kormányzati politikát is kiemelik, ami oda vezetett, hogy a második világháború után tündöklő gazdasági hatalommá fejlődött, nyugat-európai állam globálisan elvesztette oroszlánerejét. „A németek annyira kockázatkerülők, hogy az már-már pszichológiai” – idézik a helyzet kapcsán Sander Tordoir, a Center for European Reform közgazdászának cseppet sem elismerő szavait.