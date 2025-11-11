Hónapokig tartó megfigyelések után hétfőn letartóztattak egy 49 éves férfit Dortmundban, akit azzal vádolnak, hogy kormányfők, vezető politikusok, ügyészek, bírók, köztisztviselők és más közéleti személyiségek elleni, halálos támadásokra szólított fel az interneten.

A gyanúsított kriptovalutában kért adományokat a tervezett gyilkosságokért járó vérdíjként– jelentette a Német Hírügynökség.

Mindenkire kirótta a végzetes ítéletet

Lapinformációk szerint a férfi által közzétett listán mások mellett Angela Merkel és Olaf Scholz korábbi kancellárok, illetve miniszterek nevei is szerepeltek, de a „halállistának” elkeresztelt felsorolás több mint 20 személyt tartalmazott konkrétan.

A Szövetségi Ügyészség közölte: a rendőrkézre került, német-lengyel állampolgárságú Martin S. a listát az internet sötét bugyrában, a darkneten üzemeltetett platformon tette nyilvánossá, ahol mellékelte a saját maga által írt halálos ítéleteket, továbbá robbanóanyagok gyártására vonatkozó utasításokat is, sőt, a potenciális áldozatok érzékeny személyes adatait – idézi a Spiegel a hatósági jelentést.

A férfi kriptovalutákban adományokat is kért a politikusok meggyilkolásáért cserébe.

Szélsőjobbos szoftverfejlesztő, konteókkal

Az ügyészség terrorizmus finanszírozásával, az államot veszélyeztető, súlyos erőszakos cselekmény elkövetésére való felbujtással, valamint személyes adatok veszélyes terjesztésével vádolja a gyanúsítottat, aki szélsőséges, rasszista és összeesküvéselméleti tartalmakat is gyártott.

A Dortmundban családjával élő, jól szituált férfit gyorsított eljárásban állítják bíróság elé, míg a különleges egységek jelenleg is azt kutatják, hogy a „halálosztónak” vannak-e bűntársai.

Annyit már tudnak róla, hogy közismert szélsőjobboldali szereplőkkel tartott kapcsolatot, és neonáci megemlékezéseken vett részt. A korábban szoftverfejlesztőként dolgozó gyanúsított évekig egy informatikai céget vezetett, ám az becsődölt 2014-ben, azóta szabadúszó.

Nem igazán rejtette véka alá a politikai meggyőződéseit: a LinkedIn szakmai közösségi platformon például a jelenlegi koalíciós kormány ellen is tiltakozott, illetve kifejtette, hogy "Európa egy iszlám kalifátus felé halad". Megkérdőjelezte a klímaváltozást is, míg a Covid-19 elleni oltásokat „emberiség elleni kísérletnek” minősítette.